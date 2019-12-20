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影／游錫堃贈必勝達摩 期許邱議瑩成為政壇不倒翁

2019-12-20 10:52聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

民進黨中央助選團總團長、行政院前院長游錫堃今日南下高雄輔選，第一站抵達內門，陪同民進黨立委候選人邱議瑩遊街拜票。游錫堃準備一對神明加持的「必勝達摩」贈送邱，用它來表達祝福心意，希望邱議瑩可以成為政壇不倒翁、永遠必勝。

高市現任立委邱議瑩爭取連任，在號次抽籤後展開第三天遊街拜票行程。繼副總統候選人賴清德、行政院秘書長陳菊等民進黨大咖輔選後，擔任中央助選團總團長的行政院前院長游錫堃今天陪同邱議瑩遊街，高雄農田水利會會長呂文豪、高市議員林富寶、內門農會理事長劉旺昌等人在內門迎接。

游錫堃陪同邱議瑩參拜內門朝天媽祖廟，並贈送一對分別在日本與宜蘭羅東開運過火的達摩給邱議瑩。游錫堃說，達摩源自禪宗，傳奇故事傳至日本變成不倒翁，在日本從政或做生意的人，會在競選或開公司時奉祀達摩；李登輝與陳水扁的達摩已放在國史館，今天將達摩當吉祥物贈送邱議瑩，預祝邱成為政壇不倒翁、永遠必勝。

游錫堃表示，邱議瑩20幾歲就擔任民進黨中常委，兩人每周會在中常會見面，她看起來年輕，但從政資歷非常資深，基層服務踏實、國會論述能力也很強，像她這樣優秀的立委，應該繼續連任，造福地方、社會。

行政院前院長游錫堃（右）陪同高市立委候選人邱議瑩（左）在內門遊街拜票。記者徐白櫻...
行政院前院長游錫堃（右）陪同高市立委候選人邱議瑩（左）在內門遊街拜票。記者徐白櫻／攝影
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行政院前院長游錫堃（左）贈送必勝達摩祝福立委候選人邱議瑩（右）。記者徐白櫻／攝影
行政院前院長游錫堃（左）贈送必勝達摩祝福立委候選人邱議瑩（右）。記者徐白櫻／攝影
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高市議員林富寶（右二）、內門農會理事長劉旺昌（右一）、高雄水利會長呂文豪（左二）...
高市議員林富寶（右二）、內門農會理事長劉旺昌（右一）、高雄水利會長呂文豪（左二）等人在內門迎接行政院前院長游錫堃（左三），眾人進入朝天媽祖廟參拜。記者徐白櫻／攝影
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邱議瑩游錫堃民進黨

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