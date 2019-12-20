影／游錫堃贈必勝達摩 期許邱議瑩成為政壇不倒翁

民進黨中央助選團總團長、行政院前院長游錫堃今日南下高雄輔選，第一站抵達內門，陪同民進黨立委候選人邱議瑩遊街拜票。游錫堃準備一對神明加持的「必勝達摩」贈送邱，用它來表達祝福心意，希望邱議瑩可以成為政壇不倒翁、永遠必勝。

高市現任立委邱議瑩爭取連任，在號次抽籤後展開第三天遊街拜票行程。繼副總統候選人賴清德、行政院秘書長陳菊等民進黨大咖輔選後，擔任中央助選團總團長的行政院前院長游錫堃今天陪同邱議瑩遊街，高雄農田水利會會長呂文豪、高市議員林富寶、內門農會理事長劉旺昌等人在內門迎接。

游錫堃陪同邱議瑩參拜內門朝天媽祖廟，並贈送一對分別在日本與宜蘭羅東開運過火的達摩給邱議瑩。游錫堃說，達摩源自禪宗，傳奇故事傳至日本變成不倒翁，在日本從政或做生意的人，會在競選或開公司時奉祀達摩；李登輝與陳水扁的達摩已放在國史館，今天將達摩當吉祥物贈送邱議瑩，預祝邱成為政壇不倒翁、永遠必勝。