反滲透法會嚇退台商？柯文哲：要規範清楚否則人人自危

立法院民進黨團執意要在31日會期最後一天，完成「反滲透法」的立法，外界關心未來台北、上海雙城論壇能否舉辦？對此，台北市長柯文哲上午出席開台媽祖駐台400年活動時受訪指出，反滲透法規範的對象是台商，還有台灣人民，但在兩岸密切交流的狀態下，不小心就踩到地雷，這就變成人人自危。

柯文哲說，以前民進黨政府對大陸嗆聲那就算了，但反滲透法規範的對象是自己的台商和台灣人民，這在目前兩岸交流密切狀態下，要規範清楚，不然會引起很大的疑慮。

柯文哲說，對他來講，重點不是標題「反滲透」，重點是內容，到底要怎麼執行，他的建議是，在保衛國家安全這頂大帽子之下，沒有人反對，但要怎麼執行，如果大家有疑慮，建議說好好討論，不要說不討論要強行表決，那就真的不好。

媒體問柯，是否認為立院下個會期再討論？柯文哲說，重點不是下個會期，他覺得要過也可以，但要講清楚，給大家充分的討論，一個法案，要充分討論，如果有誠意，一個禮拜、兩個禮拜也不是問題，不要在沒有討論的狀態下過了，但以後沒有辦法執行，就更慘了。