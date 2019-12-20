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Wecare台灣大遊行有彩蛋！雷射照5米鏡球映綠色耶誕

2019-12-20 10:14聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

「1221Wecare台灣大遊行」明天下午在高雄登場，主辦單位之一的社群Wecare高雄今天公布罷韓遊行結束前的彩蛋，請遊行民眾攜帶雷射筆，終點大勇路和公園路口將高掛一個直徑5公尺的鏡球，透過雷射光照射，進行「綠色耶誕、平安台灣」儀式。

「Wecare高雄」發起人尹立表示，各位參與Wecare台灣大遊行的夥伴，當隊伍到達終點時有個非常重要的儀式，邀請大家參與。請大家攜帶雷射筆，現場有一個直徑超過5公尺、台灣最大的鏡球，會有一個「綠色耶誕、平安台灣」的儀式，透過雷射光的照射，一起來照耀高雄、重返榮光。

Wecare高雄臉書指出，12月21日是今年聖誕節前最後一個周六，其實也是一種聖誕夜。40年前的12月，高雄發生美麗島事件，也是一場遊行，從而開啟了台灣民主路。這一年來，香港歷經了反送中，台灣度過了韓流。看到香港，一面鏡子，主權跟民主是無法分離的。韓流，讓我們驚覺民主體制的脆弱性，正變成入侵的目標。被干擾的輿論，紅媒的潛入，民主竟一時恍神。

罷韓團體請所有遊行民眾攜帶雷射筆，匯集成為強大能量，讓直徑五公尺的鏡球，在60公尺的高空。在遊行到達終點約5點半至6點半時，大家一起用雷射筆照射鏡球，成為綠色聖誕樹。

社群Wecare高雄公布罷韓遊行結束前的彩蛋，終點大勇路和公園路口將高掛一個直徑...
社群Wecare高雄公布罷韓遊行結束前的彩蛋，終點大勇路和公園路口將高掛一個直徑5公尺的鏡球，透過民眾雷射光照射，進行「綠色耶誕、平安台灣」儀式。圖／Wecare高雄提供
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社群Wecare高雄公布罷韓遊行結束前的彩蛋，終點大勇路和公園路口將高掛一個直徑...
社群Wecare高雄公布罷韓遊行結束前的彩蛋，終點大勇路和公園路口將高掛一個直徑5公尺的鏡球，透過民眾雷射光照射，進行「綠色耶誕、平安台灣」儀式。圖／Wecare高雄提供
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社群Wecare高雄公布罷韓遊行結束前的彩蛋，終點大勇路和公園路口將高掛一個直徑...
社群Wecare高雄公布罷韓遊行結束前的彩蛋，終點大勇路和公園路口將高掛一個直徑5公尺的鏡球，透過民眾雷射光照射，進行「綠色耶誕、平安台灣」儀式。圖／摘自Wecare高雄臉書
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香港韓流罷韓

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