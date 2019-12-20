蔡英文能源政策遭國際打耳光 王明鉅：根本是謀財害命

歐洲理事會(European Concil)在12月12日發布了有關氣候變遷的備忘錄結論，為了確保能源安全，核能應納入國家能源結構，成為解決碳排放的一環。台大醫院前副院長王明鉅說，這就是標標準準的「以核養綠」，反觀台灣，民進黨政府高唱2025廢核，不但謀財，而且害命。

備忘錄載入核能的定位，法國及14個有核電廠的歐盟成員當然支持，但讓國際詫異的是，反核電急先鋒的德國、奧地利、盧森堡，竟然不反對把核電清潔能源、綠電的定位載入備忘錄。

王明鉅在臉書貼文指出，口口聲聲要學歐洲的台灣，卻是明明白白踐踏了589萬支持「以核養綠」的民意，背棄了自己喊了30年的公民投票結果，甚至還剝奪台灣公民2年以上公民投票的權力。

然後還在2018年大增燃煤370萬噸，大量排放二氧化碳，終於在連續四年倒退之後，在今年「榮」獲「氣候變遷績效指標」的實質倒數第一名。因為最後二名的沙烏地阿拉伯與美國都是世界產油超級大國。

架構在謊言上的錯誤能源政策，不但大量排碳，更會因為又廢核又用超昂貴的價格去買大量的離岸風電，再加上將覆蓋滿一個台北市面積的太陽光電板。

民進黨的能源政策將掏空台灣全民5兆元。更可怕的是，他們將不但掏空你的口袋，還要繼續大量排放火力發電帶來的空汙與二氧化碳，讓所有台灣人的子孫都會因為空汙而傷害健康，都會因為氣候變遷之苦而受害。

不但謀財，而且害命。還有比這個更嚴重更可怕的錯誤嗎?

民進黨要廢核要買大量的離岸風電，最常拿出來當作範例就是德國。但民進黨卻從來不說，德國與它超過9個以上的鄰國全部有高壓電網連接不怕沒電，他們也不說德國自己廢核，但國境邊界旁就有9座核電機組。

他們更不說歐盟28個成員國中，有14個成員國有核電廠。他們更不說包括法國、西班牙、荷蘭、比利時、瑞士、捷克、斯洛伐克、匈牙利、瑞典、英國，他們全部還有超過126部核電機組在運作。他們更不會說，核能電力占比全歐洲無碳能源的50%，是歐洲能對抗氣候變遷的主要力量。