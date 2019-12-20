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前參謀總長李喜明晤美政軍局官員 談台灣安全防務

2019-12-20 07:00聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國國務院政軍局助理國務卿庫柏與台灣前參謀總長李喜明19日在美國會面，雙方談論台灣安全防衛、國防自主、台美工業合作等議題。

根據美國國務院的官員公開行程，庫柏（Clarke Cooper）19日下午2時在位於維吉尼亞州的智庫「2049計畫」會見李喜明；庫柏1時55分步入「2049計畫」所在大樓，李喜明約2時抵達，雙方會談50分鐘左右。

記者詢問會談內容，李喜明不願多談，僅表示自己現為老百姓，不代表政府，只是和老朋友見面。記者也詢問美國國務院政軍局，至發稿前，尚未獲回應。

據熟悉會議的人士透露，庫柏得知李喜明在華府，向李喜明請教台灣的安全防衛問題，李喜明則提出台灣防衛方向，以及應如何促進台美防務方面的合作。

該人士強調，雙方並未談及特定武器系統，但討論了台灣如何建立遏阻能力，也談到台灣國防自主、台美工業合作等問題。

據了解，李喜明在「2049計畫」短期研究，研究領域聚焦國防工業、國防自主，約明年初返台。

國務院官員近期多次公布與台灣人士會面行程，包括國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）與我外交部政務次長徐斯儉10月在大華府地區會面，庫柏8月也曾在推特發布與我駐美代表高碩泰會面照片。

前參謀總長李喜明19日步入美國智庫「2049計畫」所在大樓，會晤美國國務院政軍局...
前參謀總長李喜明19日步入美國智庫「2049計畫」所在大樓，會晤美國國務院政軍局助理國務卿庫柏。華盛頓記者張加／攝影
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國務院華府

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