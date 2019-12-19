【即時短評】川普彈劾案給台灣的啟示

美國總統川普在美東時間18日以228票對185票遭到彈劾，外界咸認，彈劾案將在參議院遭封殺，不會成功。實際上台灣應可從這起彈劾案得到一些啟示，台灣大選在即，分裂投票喊得震天嘎響，選民亟欲發洩心中對兩黨政治的不滿，但投票是投爽就好？老牌民主國家示範給你看何謂制衡。

川普因濫權、妨礙國會調查兩項條文遭到彈劾，即便共和黨掌控的參議院可以「風險控管」，不致讓川普在總統大選前被踢下台。但從川普氣呼呼地發信指責眾議院長，就可以知道他超級介意。

按照理性選擇的原則，若彈劾案無法成功，何必發動，眾議院議長波洛西也因此遭受黨內強烈質疑，但她仍執意發動彈劾調查。調查過程中，川普強力抵抗，拒絕交出資料，且要求白宮官員不配合國會調查。

光是呈現美國彈劾案調查過程中的狂風暴雨，對人民就是一堂很精彩的民主實境秀，其背後呈現的概念，就是制衡。

民眾抱怨兩大黨無用，舉世皆然，台灣選民被問到投票傾向，不少人第一個會抱怨「投誰都一樣」，事實真是如此嗎？共和黨在期中選舉滑鐵盧，民主黨重掌眾議院，即便在參議院依然少數，仍發起彈劾案，不僅留下歷史紀錄，也是展現政黨的效能（Utility），告訴選民「即便我是少數，我依然發揮在野黨的功能」，具體來說，這才是兩黨政治的制衡精神。

台灣選民在選前思考的，除了對特定政黨不滿，喊分裂投票除了懲罰特定政黨，更應該思考要如何在台灣培養「有效的在野黨」。民進黨2016年掌握行政立法多數，不僅沒有吸取當年爭取民主的經驗，更將絕對優勢發揮到極致，徹底展現「我要怎麼樣就怎麼樣」。

年改方案在社會上激起的對立，直到現在民進黨仍未真心面對處理，執政黨不停地將國民黨當成政治提款機，蔡的操盤手林錫耀和內政部次長陳宗彥釋放小黨無用論的訊息，除了展現執政黨的自信，潛台詞就是，民進黨看準在野黨沒有力量。