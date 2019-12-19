張榮豐：當年密使滿街走 李登輝訂國統綱領當防火牆

前國安會副秘書長張榮豐今（19日）證實，曾與日前逝世的前總統府資政曾永賢奉命到北京，密會時任中國國家主席楊尚昆。 聯合報系資料照／記者徐世經攝影 分享 facebook

國安會前副秘書長張榮豐今天親揭1992年與總統府前資政曾永賢在北京會見中國國家主席楊尚昆的「兩岸密使」秘辛。張榮豐還提到，當時兩岸之間「密使滿街走」，許多人以魯仲連或季辛吉自居，熱心地向中南海的領導人「獻策」；李登輝因此以「有條件、有階段，沒有時間表」的「國家統一綱領」，為兩岸之間建立一道防火牆，以落實「不爭論統獨、全力進行民主改革」的策略。

根據張榮豐「懷念曾永賢資政－兼記90年代的一段往事」的臉書貼文，他是在蔣經國過世、李登耀繼任總統後，出任總統幕僚。依其描述，當時的時代背景是：國際上發生1989年「柏林圍牆倒塌」事件不久，中國本身不只經濟改革陷入停頓，還剛經歷了「64天安門事件」，中共政權正處於高度戒備、防衛的狀態。

張榮豐表示，當時李登輝政權還正面對非主流勢力的反撲與奪權，以及國內千頭萬緒的民主改革，「李總統當時的策略，是任內不主動處理統、獨問題─因為無論國際或國內都缺乏解決統、獨問題的條件。所以任何統獨的爭辯，都將浪費寶貴的時間─而是將全部力量集中在推動台灣的民主改革。」他形容，這和鄧小平主張「不爭論」，全心全力發展經濟的精神完全一致。

他說，當時兩岸的基本態勢是：兩岸分隔已超過40年，彼此完全沒有互信基礎。同一時期，台灣正為政治民主，大陸則為經濟發展，各自心無旁騖地進行著改革；台灣當時民主改革最大的障礙，就是臨時條款下的「動員戡亂」體制。

「李總統啟動民主改革的第一步是將國會的選舉權還給人民。」張榮豐表示，這就需要終止「動員戡亂」體制，來為廢除「萬年國會」掃除障礙。但終止「動員戡亂」體制，將帶來一個後遺症，那就是台灣對大陸的門戶將因此洞開，人員往來、經濟交流也將隨之擴大，「更嚴重的是國內統、獨議題的爭論也可能更加尖銳化，並摻雜了對岸的元素」。

張榮豐指出，統、獨爭議的兩岸化，首先出現的亂象是兩岸之間「密使滿街走」；一時之間，台灣的失意政客、幫閒文人、無聊學者，「社會賢達」，絡繹於北京途上。

他表示，這些「密使」以魯仲連或季辛吉自居，用個人意識形態創造簡單、抽象的名詞，企圖解決一個背後涉及複雜國際因素，而且多年來無解的兩岸議題，並熱心地向中南海的領導人「獻策」。

「這樣的現象若只是讓對岸領導人上當受騙（例如沈誠事件）也就罷了，但若導致更嚴重的狀況，例如造成雙方誤判，甚至可能引發軍事衝突，將使台灣陷入不必要的危機，也會干擾台灣民主化工程的推動。」張榮豐說，因此李登輝在宣布終止「動員戡亂」體制之前，必須在統、獨爭議，以及兩岸之間建立一道防火牆，那就是「有條件、有階段，沒有時間表」的「國家統一綱領」，以落實「不爭論統獨、全力進行民主改革」的策略。

順此脈絡，李登輝1991年3月14日通過國統綱領後，緊接著在4月30日宣布終止「動員戡亂」體制，開始推動國會全面改選。

張榮豐表示，除了建構「國統綱領」這道防火牆之外，面對兩岸之間「實質敵對」的關係，如何進一步維持一個薄弱互信的穩定關係，以保證台灣民主改革能夠順利進行，也跟著提到日程上；而這就有賴於建立一個有效的溝通管道，並隨著民主進程，逐步讓溝通管道制度化，並受民意監督─往後的辜、汪會談、海基、海協的制度性協商，皆濫觴於此。