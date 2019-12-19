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張榮豐認了！ 27年前與曾永賢奉命密會陸國家主席

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「我和曾資政見了楊尚昆」 張榮豐親揭兩岸密使秘辛

2019-12-19 20:24聯合報 記者林河名／台北即時報導

前總統李登輝十分倚重的國安幕僚曾永賢日前以97歲高齡過世，與曾密切共事的國安會前副秘書長張榮豐今天在一篇「懷念曾永賢資政－兼記90年代的一段往事」文章中揭密，1992年9月，在中共開國元帥葉劍英兒子葉選寧的安排下，曾永賢及張榮豐曾與當時中國國家主席楊尚昆會面，見面地點更在「蔣委員長行營的舊址」。

張榮豐今天透過臉書貼文，披露這段「兩岸密使」的經過。張說，曾任總統府資政的曾永賢，是他人生中的三大導師之一，驚悉曾的過世，前塵往事湧上心頭，內心激動徹夜未眠，「我和曾資政曾在總統府朝夕相處10多年，更重要的是我們共同為國家執行過多次任務，都能不辱使命」。

張榮豐說，1988年1月13日蔣經國總統過世，李登輝接任總統大位，「那年9月，李總統組建總統幕僚團，由張京育先生主其事，郭岱君小姐擔任幕僚團和總統之間的聯絡人，我和曾資政初識於幕僚團的大陸小組」。他擔任總統幕僚後，和曾永賢的辦公地點，在總統府三樓310辦公室，是原蔣經國總統的幕僚辦公室，對外名稱為「國統會幕僚小組辦公室」。

張榮豐表示，1992年初，曾永賢以其豐富的中共研究經驗，並透過關係，和對岸總政系統取得聯繫；1992年8月31日在時機成熟下，「我和曾資政銜命，由台灣抵達香港，在香港過一夜後，隔天搭船抵達澳門。過拱北關後進入珠海，總政聯絡部長葉選寧派員在關口接待。」

「9月2日，飛抵北京住進中苑賓館的『聽雨軒』，當天深夜化名岳楓的葉選寧和我們談了3個多小時，從他父親葉劍英和國民黨的淵源（擔任過孫中山先生警衛營長）談起，談到台灣去了許多自稱代表各個勢力的人，他們不堪其擾，因為搞不清楚是真是假。」

張榮豐還說了一段小插曲。當時，葉選寧半開玩笑問他們：「你們代表李先生嗎？是否有任何信物？」這時，曾永賢也半開玩笑回答：「我想如果周（恩來）總理還在世，應該不會問這個問題，以你們單位的能耐應該知道我們是誰。」說完大家哈哈大笑。

張榮豐回憶：葉選寧平易近人，頗有江湖人的瀟灑勁兒，乍看似乎有些粗枝大葉，實則精明幹練，政治水平不差。

「9月3日16：20在葉選寧安排下，見到時任中共中央對台工作小組組長，也是國家主席的楊尚昆。」張榮豐表示，見面地點在「國際友好協會」楊的辦公室，他還特別介紹說「這是蔣委員長行營的舊址」。

張榮豐指出，該次楊尚昆的談話，有幾個重點：

一、我們應該不談兩岸是什麼關係，先搞一些實際的事。

二、先建一個渠道，可以彼此交換一些看法。現在雙方沒有渠道，就有許多謠言，就有許多政治騙子，這樣的人不少，都是成事不足敗事有餘嘛。

三、雙方傷感情的話少說，吹牛皮的話也少說，天天罵娘，朋友就交不成了嘛！

四、你們從美國買F-16戰機，沒有必要嘛…不過台灣外匯多，你們的錢要怎麼花，我們也管不著。

五、希望我的這些意見，你們回去向李先生表示，以後有什麼事就找他（手指著葉選寧），我們都稱他葉老闆。

張榮豐說，這次北京之行，開啟了兩岸長達8年之久的私下溝通管道，直到2000年政黨輪替後才正式中斷，其間經歷過1995、1996年解放軍的飛彈演習、1999年的「特殊國與國關係」等事件，這個管道也起到部分減少誤判的作用。

「葉選寧先生已於2016年7月過世，如今曾永賢資政也已往生；」張榮豐在文章最後說：「茲以此文紀念他們兩位，兼記這段往事！」

1992年9月3日下午，曾永賢（左）與楊尚昆會談時合影。圖／取自張榮豐臉書
1992年9月3日下午，曾永賢（左）與楊尚昆會談時合影。圖／取自張榮豐臉書
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1992年9月2日，張榮豐（左）與曾永賢（左三）在「聽雨軒」前的留影。圖／取自張...
1992年9月2日，張榮豐（左）與曾永賢（左三）在「聽雨軒」前的留影。圖／取自張榮豐臉書
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