5年共92億 蘇貞昌核定長照住宿機構每床最高獎勵2萬

行政院長蘇貞昌今天表示，為提升長照品質，他在上周已核定提升住宿式機構的服務品質專案計畫，針對公私立機構分別給予每床1至2萬元的獎勵。他還說，蔡政府執政以來，長照預算從2016年不到50億元，增加到明年400億元，成長達8倍，顯示政府的用心。

蘇貞昌並在臉書以「國家賺錢、人民分紅」為題表示，政府不但減稅增福利、國家稅收增加、年度結算也照樣有賸餘，而政府賺錢，當然要花心思更照顧人民，未來，政府要增加育兒津貼，減輕爸媽負擔，長照2.0 也要「5個增加 」，包括：未來「長照經費」將持續增加到600億元、增加「日照中心」與每個區域的「平價住宿機構」、增加「照顧家庭」與「服務項目」。

行政院發言人Kolas Yotaka補充指出，蘇貞昌11日核定「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」，實施期程自核准日起至2023年12月31日止，凡是住宿式服務機構經評鑑合格者，公立機構每年每床獎勵1萬元，私立機構（含公設民營）每年每床獎勵2萬元，每年每機構最高獎勵100床。

Kolas指出，預期中央及地方各類住宿式機構1849家（公立84家、私立1765家）受益，共計10萬5765床。但她強調，這項計畫並未新增預算，總計5年共92億960萬元，由原有的長照服務發展基金支應。

衛福部今天在行政院會報告「高齡友善健康照護工作推動成果與展望」。蘇貞昌表示，國人去年平均壽命達80.7歲（男性77.5歲、女性84歲），創下歷年新高，再7年（2026年）將邁入超高齡社會，對於年長者的健康、醫療及生活等照顧，刻不容緩，要整合投入更多資源，強化高齡友善環境，造福更多高齡國人。

蘇貞昌說，為建構友善高齡環境，長照服務據點迄今已布建超過7000個，今年7月所得稅法修正後，明年起將有12萬元的「長照特別扣除額」，可減輕有長照需求的家庭負擔；而使用住宿式服務機構者，今年9 月起政府也補助每人每年最高6萬元，這個月初，總統已公布「中高齡者及高齡者就業促進法」，對促進高齡者社會參與，將有所助益。