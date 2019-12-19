楊蕙如被消失？ 台中韓總部號召協尋

韓國瑜台中總部號召全民協尋楊蕙如，擔心她的安全遭脅迫。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook

「尋找楊蕙如，不要讓她被消失」！楊蕙如事件自12月初爆發以來，成為國民黨與韓國瑜陣營強轟猛打對象。韓國瑜台中競選總部19日持續追擊楊蕙如事件，韓總部台中發言人張彥彤、羅廷瑋等人指出，自遭檢察官起訴後，楊蕙如有如人間蒸發一樣，台中總部希望楊蕙如不要因故「被消失了」，請民眾一起協尋楊蕙如。

韓國瑜台中競選總部發言人由市議員羅廷瑋、張彥彤出面擔任。由於年紀輕，較熟悉網路運作，對於楊蕙如以網路帶風向，逼死一位資深外交官，痛批是霸凌行為。他們指出，楊蕙如不可能是一個人自己出錢養網軍帶風向，後面必有出資者及指使者，對於這樣的網路霸凌行為，一定要抓出原兇。

起訴後楊忽消匿

不過，羅廷瑋擔心，楊蕙如自遭起訴公開後，忽然不見人影，也在網路上消聲匿跡；有傳言她已出國。但不論是何原因不見，恐怕有「被消失」的可能。到底是被脅迫而不見人影？或是擔心自己安危而躲藏，他呼籲楊蕙如應該出來擔任「污點證人」，才可以保護自己的安全。

網路媒體上，雖然有人發文說，楊蕙如就是個生意人，游走於藍綠白之間。但從楊蕙如近幾年來所獲得的資金，都與民進黨中央及地方政府有關，這些資金是否便是用來操作網軍，雖尚未可知；但合理懷疑是，楊蕙如若是拿錢辦事的「商人」，就外交官蘇啟誠事件而言，楊蕙如明顯是為綠營特定對象在辦事。

台北市長柯文哲曾說，誰出錢給她辦事的人才是要追的，但韓辦台中發言人張彥彤表示，如果要透過起訴後循法律追查，應該大選都結束了。韓辦希望，之前查到楊蕙如所使用的IP帳號曾從立法院發出，立法院長蘇嘉全或樓層綠營相關的立委應查明出自哪一個辦公室，對外公布澄清，不能只是一句不認識或否認有關係就要撇清。

有人作賊喊抓賊？

張彥彤說，楊蕙如案暴露了兩件事情。一是，當蘇啟誠事件發生時，民進黨上下將蘇的不堪凌辱大舉推給假新聞；但如今查出拿綠營政府大筆經費的楊蕙如，竟然在網路操作風向霸凌蘇，令人不免懷疑綠營中有相關知情人士是「作賊喊抓賊」？

其次，依據媒體上公布的資料，楊蕙如所設公司規模不大，但近兩、三年卻從中央政府拿到近億元預算，台北市府也補助了一千多萬元；如果楊以操作網路風向而能自政府取得這麼多經費，顯見，執政者心術之不正，才是導致網路媒體淪落的最大禍首。

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