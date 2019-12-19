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憂楊蕙如恐有生命危險 桃園藍營籲儘速出面

2019-12-19 14:07聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

卡神楊蕙如事件延燒，國民黨桃園市黨部、桃園市議會國民黨團配合黨中央，串連各縣市召開譴責1450惡質網軍記者會，十多名藍營民代今天疾呼「反抹黑、楊蕙如踹共」口號，參選桃園第一選區立委的陳根德更認為，卡神事件對執政黨傷害大，「人在國外恐有生命問題，躲在國內才是你的避風港」，呼籲卡神儘速回到國內來現身說清楚，否則生命會有危險。

黨團書記長梁為超說，卡神楊蕙如所屬的2家公司近年拿了許多政府標案，如今楊蕙如神隱，網軍案真相未明，而楊蕙如拿到政府許多標案，包括中央到地方，連立法院都淪陷，還包括台電、台灣菸酒、中油、台銀等國營事業，由於網軍之亂攸關駐大阪辦事處前處長蘇啟誠以死明志的真相，呼籲檢調應立即成立專案小組，清查楊蕙如所有金流與人流。

國民黨桃園市黨部及議會國民黨團也針對網軍長期以來以假民調帶風向、假消息真抹黑，假輿論毀人格的網軍之亂，提出嚴正譴責及抗議，呼籲全民協尋楊蕙如們，共同找出「網路鍵盤殺人」的真相，黨部書記長李祐銘也呼籲楊蕙如趕快出面說清楚，究竟是不是網軍首領，桃園第四選區立委候選人萬美玲近月就飽受網路攻擊，抹黑她議會零提案，並非事實。

桃園第一選區立委候選人陳根德說，楊蕙如若人在國外要注意自己的人身安全，因為此事件對執政黨殺傷力太強，「躲在國內才是你的避風港，在國外生命有問題」，呼籲楊蕙如趕快回到國內來趕快說明清楚，甚至轉當汙點證人，才是未來在台灣社會生存之道。

陳也認為，執政黨在這次選舉無所不用其極，蔡英文若民調領先三、四十趴，大可不用那麼辛苦，但小英「到底在怕什麼」，他認為小英一上任廢掉特偵組，代表政府是貪腐集團，選民一定要覺醒，把蔣經國時代肅貪的社會價值找回來。

參選第三選區立委的市議員魯明哲也要求司法機關去查金流，楊蕙如政府關係綿密，更曾用發票核銷補助款將近一億元，是聞所未為，要求司法機關去查卡神與網路集團的金流與人流動向，「難不成要等她把帳號、證據洗掉抹掉嗎？」希望司法調查儘速啟動。

市黨部主委、總統立委大選桃園市競選總部主委邱奕勝表示，從選戰開打以來，國民黨總統候選人韓國瑜被網軍抹黑的程度，可以說歷年之最，網軍最擅用的手法，就是斷章取義或者把沒有說過的話硬說是韓國瑜說的，韓國瑜說過「民進黨不會抹黑就不會選舉」，這就是抹黑現在進行式，他嚴厲譴責1450網軍帶風向欺騙民眾的行為，他也呼應韓國瑜請楊蕙如小姐勇敢出來當汙點證人，全民共同阻止這種網路殺人、網路帶風向的行為。

今天記者會包含黨團書記長梁為超、執行長徐玉樹、議員劉安祺、徐其萬、陳美梅、林政賢、簡志偉、張桂綿、立委候選人陳根德與魯明哲以及黨部書記長李祐銘等人都親自出席。

參選桃園第一選區立委的陳根德更認為，卡神事件對執政黨傷害大，「人在國外恐有生命問...
參選桃園第一選區立委的陳根德更認為，卡神事件對執政黨傷害大，「人在國外恐有生命問題，躲在國內才是你的避風港」，呼籲卡神儘速回到國內來現身說清楚。記者張裕珍／攝影
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卡神楊蕙如事件延燒，國民黨桃園市黨部、桃園市議會國民黨團配合黨中央，串連各縣市召...
卡神楊蕙如事件延燒，國民黨桃園市黨部、桃園市議會國民黨團配合黨中央，串連各縣市召開譴責1450惡質網軍記者會，十多名藍營民代今天疾呼「反抹黑、楊蕙如踹共」口號。記者張裕珍／攝影
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卡神楊蕙如事件延燒，國民黨桃園市黨部、桃園市議會國民黨團配合黨中央，串連各縣市召...
卡神楊蕙如事件延燒，國民黨桃園市黨部、桃園市議會國民黨團配合黨中央，串連各縣市召開譴責1450惡質網軍記者會，十多名藍營民代今天疾呼「反抹黑、楊蕙如踹共」口號。記者張裕珍／攝影
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楊蕙如韓國瑜

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