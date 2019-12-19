回應質疑 文總秘書長林錦昌：2014幫柯文哲沒碰錢

「來去總統府住一晚」首創開放國際觀光客申請入住，遭旅行業者質疑恐違反發展觀光條例。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

獨派組成的「喜樂島聯盟」連日質疑文化總會舉辦的「來去總統府住一晚」活動，批評此活動濫用國家資源和人民稅金，巧立名目，變向選舉造勢，不斷點名文總秘書長林錦昌，要求公布與網紅合作的價碼和經費來源。林錦昌今天發出聲明，認為「文化總會從不為特定政黨服務，推動各項文化事務也與任何選舉無關。 」

林錦昌也強調自己在2014年幫台北市長柯文哲助選「不掛名、不碰錢」，他說，喜樂島發言人張君瑜以新聞稿及臉書公然指「中華文化總會現任秘書長林錦昌，2014年時曾為柯辦效勞。在柯文哲當選市長後，曾拿出四張連號發票便要柯辦吐出二千二百萬，要柯辦自行沖銷。」其內容完全違背事實，「事涉個人名譽及文總形象，本人絕不姑息，將委請律師正式提出告訴，也籲請媒體勿跟隨此種惡質的選舉操作，以訛傳訛、錯誤報導。」

林錦昌也解釋，他在2014年3月曾受柯文哲醫師邀請，參與協助台北市長競選，當時與柯醫師協定之先決條件即為在選舉過程中「不掛名、不碰錢」，「2014年台北市長選舉，自始至終本人從未拿過任何一張單據、請領任何一筆選舉經費。此一過程實情，柯文哲市長應可佐證。」

林錦昌表示，本屆文化總會自2017年3月接任以來，致力於提昇台灣文化實力，耕耘在地、連結國際。過去兩年多來，文總同仁的努力頗受肯定，協同文化人士及社會各界推動各項業務可受公評。

林錦昌說，文總是民間社團法人，年度工作計劃、預算、決算依法都經執委諮委會議及會員大會審查通過，並受主管機關監督。歷任總統依循慣例出任會長，係為榮譽職務，代表對文化的重視。文總非屬政府組織，執委、諮委、會員皆含括社會各界及朝野政黨。文化總會從不為特定政黨服務，推動各項文化事務也與任何選舉無關。