獨派再逼問文總「總統府住一晚」預算4000萬花在哪？

獨派組成的「喜樂島聯盟」連日質疑文化總會舉辦的「來去總統府住一晚」活動，批評此活動濫用國家資源和人民稅金，巧立名目，變相選舉造勢，不斷點名文總秘書長林錦昌，要求公布與網紅合作的價碼和經費來源。對於文總宣稱並無支付網紅代言費及來台機票，喜樂島今天再質疑，「如果身為活動主角的十組國際網紅都不用花錢，那這個活動編這麼多預算是要做什麼？」

喜樂島聯盟發言人張君瑜今天表示，根據媒體報導，「總統府住一晚」活動的整體經費約為3600餘萬元。其中觀光局補助1800萬元，佔整體經費百分之四十九。這將近4000萬元的預算，若沒有花在國際網紅的招待和代言費用上面，代表文總因為這個活動而有了一筆相當龐大的預算可以執行。那麼錢倒底用至何處？若多為宣傳用途，從活動開始至今的各種媒體效應來看，蔡英文總統無疑是最直接的受益者。台灣的國際形象和觀光則成了附帶價值，成效難以評估，否則文總不必一直用含糊的方式回應外界的質疑。

張君瑜強調，一般民眾可能不明白中華文化總會的位階和影響力。文總歷來的會長多為現任總統。其秘書長就等於是文化傳播界的龍頭。現任文總秘書長林錦昌要辦什麼活動，需要中央或地方哪個部會配合，除了敵對陣營外少有不配合，因為背後就是總統。

張君瑜說，網紅是網路世代的新興行業。其公眾關注度已俱備轉換為商業價值的成熟模式，因此喜樂島聯盟並不反對，在有益政策推展的前題下，政府支應合理代言費用與網紅合作。但從在野黨監督制衡的立場出發，希望執政方可以公私分明。來自人民的國家資源，只能用在對公領域有益的方向，並主動迴避涉及自身利益。但現在的執政黨顯然是反其道而行。

張君瑜也再批林錦昌，強調林過去協助台北市長柯文哲陣營，最後帶走了柯辦2200萬。此事自可求證於柯文哲、蔡壁如、或前總幹事姚立明。而今舉行「總統府住一晚」活動，觀光局也同樣支應相近金額。其手筆之大，其來有自。但現今使用的是國家公帑，不再是政治獻金，過去的模式自不該延續到執政時期。且網紅政治只能短期奏效於選情，卻對台灣民主體質傷害甚大，焉能不慎？焉能不查？

林錦昌今天也發出聲明強調，他在2014年幫柯文哲助選「不掛名、不碰錢」，將對張君瑜說法提出告訴。