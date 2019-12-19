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礦業法欠臨門一腳 環團批綠營漠視

2019-12-19 13:33台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

環團撕毀民進黨「礦業改革」的宣傳單，並丟進垃圾桶中，以表達民進黨沒有實踐選前承諾...
環團撕毀民進黨「礦業改革」的宣傳單，並丟進垃圾桶中，以表達民進黨沒有實踐選前承諾的憤怒。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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在立法院歷經3年討論的礦業法修法，恐在大選過後付諸東流！地球公民基金會等團體19日召開記者會指出，礦業法的本質是強欺弱，但正在修法的新版本可包含廢除霸王條款、資訊公開等進步變革。環團希望，全面執政的民進黨不要漠視修法，目前連環評法也在卡關中。

礦業法本質強欺弱

「礦業法在立法院歷經將近3年的討論與協商，眼見第9屆立法院已形同畢業，卻仍欠缺臨門一腳無法完成修法。」地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭指出，當法案好不容易經歷15次的逐條審查，送交立法院長蘇嘉全手中，卻被排入後面的議程。對於院長召集的兩次黨團協商，國民黨也杯葛以對。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，最新的修法版本中有6項進步的變革，第一，廢除礦業法中的「霸王條款」，例如47條中礦業者得以不經土地所有人（通常為原住民）同意合法佔用土地；第二，資訊公開；第三，既有礦場須環評。

第四，經濟效益評估報告認定不應開發時，不予核准礦權設定；第五，使用土地須檢具礦場關閉計畫；第六，應保障原住民權利。

「最初的礦業法本質是強欺弱，財團容易取得特許，卻不必負保護周遭環境的責任。」環境權保障基金會執行長凃又文表示，這部礦業法早在民國19年時通過，卻沒有跟上時代的變革。當初在中國大陸或許可以適用地廣人稀的環境，卻可能對地狹人稠、颱風地震頻仍的台灣造成環境衝擊。

環境政策停滯不前

環境法律人協會專員徐孟平指出，回顧民進黨過去4年的全面執政，台灣環境政策幾乎是停滯不前，例如從2016年開始討論的《環境影響評估法》，遇到深澳電廠、大譚藻礁等爭議就此打住。台灣人權促進會副秘書長施逸翔也表示，蔡英文洋洋灑灑列了12項原住民的政績，卻在礦業法這個攸關原住民權益的議題上失分。

地球公民基金會副執行長蔡中岳感嘆，礦業法是民進黨第一次全面執政承諾改革的法案，如今只剩下31日的立法院會以及選後審理總預算的臨時會，存在一絲絲的希望，否則選後必須重新來過。在記者會結束後，環團唱起了改編自蔡依林《倒帶》的「礦業法之倒帶」，表達對政府的失望與不滿。

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礦業法

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