顏清標喊「楊瓊瓔在后里贏5千票」洪慈庸：用喊就有？

台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔昨在后里舉辦造勢活動，黑派大老、大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨站台助講，喊出「盧秀燕去年市長選舉在后里贏了6000票，這次讓楊瓊瓔在后里贏5000票。」對手無黨籍立委洪慈庸今天表示，票不是用喊的就會有，還是要在地有成績，選民才會支持。楊瓊瓔競選辦公室回擊，相信楊瓊瓔請辭投入選戰對洪慈庸造成很大壓力，贏多少票是新聞議題嗎？

大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨在楊瓊瓔后里造勢活動喊出楊瓊瓔要在后里贏5000票。洪慈庸表示，先前台南市議員謝龍介也喊過「韓國瑜會贏90萬票」，但票不是用喊的就會有，還是要在地有成績，選民才會支持。她在后里建設爭取是過去20幾年爭取不到的，包括后里醫院與長照機構，舊山線復駛等大型工程，都是楊瓊瓔過去當立委時爭取不到的，相信在地鄉親會認同她這三年多的努力。

洪慈庸強調，很多人票都用喊的，但應清楚向選民交代自己的政見與未來願景。「我是后里女兒，后里鄉親的需求我最明白！」

洪慈庸批評，楊瓊瓔擔任副市長職務這段時間，用市府資源為自己助選，選民瞭然這樣的事實，最近楊瓊瓔民調往下掉，也是因為遲遲不辭去職務、用公帑在選舉，這些作為讓選民沒辦法接受，現在辭職也「為時已晚」，選民對她已沒有信任，對過去老派的做法相當不以為然。