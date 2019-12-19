【重磅快評】蔡英文浴缸故事：借殼賣狗肉，缸淺王八多

昨晚總統大選電視政見會，韓國瑜要求蔡英文說清楚國家定位問題，並砲轟蔡政府縱容貪官汙吏；蔡英文則反批韓國瑜連自己的豪宅事情都講不清楚，還嘲諷韓國瑜過去所提太平島挖石油等政策天馬行空，有娛樂效果。韓國瑜再回嗆蔡英文閃躲迴避，「我跟妳談的是大海的問題，妳跟我談的是浴缸問題！」

一場電視政見會，大海掀巨波，直接扯落了那道浴廉，也攤開了蔡英文的浴缸故事。

太平洋夠大，卻不一定擠得下中美兩個巨人；蔡政府主政下的台灣，更只敢套著美國拋下的救生圈，在大海裡被拖行著載沉載浮。不能航向大洋，只能浸在浴缸裡泡泡澡。也許，蔡英文真的更寧願躲在官邸裡浸泡那一缸濁綠的小確幸；深重的浴廉，隔開大海的潮音。

問題當然在國家定位。浴廉外的招牌，蔡英文已經逐漸不忌憚把「這個國家」寫成「中華民國」，偶爾還會發幾面小國旗。但不論這稱作「借殼上市」，或叫「掛羊頭賣狗肉」，甚至才借個殼就賣起狗肉；站在蔡英文旁邊的賴清德，都不斷提醒著大家：這正是「務實的台獨工作」。

然而，蔡英文的浴缸故事，在扯落浴廉後，更不堪聞問。

柯文哲或曾直擊蔡英文的浴缸，說蔡英文旁邊「每一個都貪汙」；韓國瑜沒有這麼極端，他只敢相信「民進黨執政在蔡英文領導下很多人貪汙」。浴缸裡的腐臭被掀開當然難聞難看；不過，韓國瑜賭誓若他當選貪汙被抓絕不假釋，更會要求典獄長「一天給我一頓飯就好」，這句話蔡英文可能很想送給阿扁。

如果不是浴廉掉落，很難想像，一池淺缸，還能豢養忒多王八。

當年，孔子曾遭「陳蔡之厄」，困頓絕糧，弦歌不衰，還告誡弟子，「君子固窮，小人窮斯濫矣」。

現在，我國司法正遭遇蔡政府製造的「陳蔡之亂」。監委陳師孟與法務部次長蔡碧仲，破壞憲政分權，濫權恐嚇司法，蔡英文完全縱容，司法院長許宗力也裝聾作啞，從法官到檢察官，整個司法體系深受綠色恐怖威脅，司法公信被埋葬。還有內政部長次長陳宗彥摧毀行政中立，破壞選舉公正。卡神楊蕙如更拿國家資源豢養網軍，打擊反對黨，逼死外交官。

台灣版「陳蔡之亂」，沒什麼「君子固窮」那回事；小人從來不窮，都是肥貓，而且製造新威權。