農舍爭議延燒 蘇治芬再控張嘉郡狡辯知法犯法

民進黨立委候選人蘇治芬質疑對手張嘉郡家族有違法豪華大農舍，張嘉郡昨晚臉書回應，一切合法。蘇治芬今天再度質疑，張嘉郡知法犯法、掩人耳目，故意將兩個年代混為一談，建物完工是2016年，面積不得超過330平方公尺，但持續擴張2025.1平方公尺，多次加工「長高、長大、又變胖」，還用落羽松來美容遮掩。

蘇治芬辦公室今天上午再度發出新聞稿指控，張嘉郡曾任農業首都立委，家族所有的農舍沒有實際農業使用事實，還敢狡辯，根本是欺騙農民。蘇治芬也問張嘉郡，「敢說弘道段1042地號的農地使用一切合法嗎？」

蘇治芬說，依據《實施區域計畫地區建築管理辦法》第5條，農舍建築面積不得超過耕地10%，最大基層建築面積亦不得超過330平方公尺，張嘉郡家族的豪華大別墅加上水泥碎石鋪面，面積約2025.1平方公尺，超過規定七倍，遠超過當時登記範圍。