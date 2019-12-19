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舉債額度低無法因應災變？ 政院：舉債空間還有1.8兆

2019-12-19 12:44聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

國民黨立院黨團今指出，今年底國庫舉債額度只剩483億元，若發生災變，國家將無力救災。行政院發言人Kolas Yotaka則表示，未來十年舉債額度上限會隨著GDP（國內生產總值）增加，2020年舉債餘額佔GDP比率已經降低到30.5%，距離公債上限的40.6%，還有10.1個百分點的舉債空間，也就是約還有1.8兆元。

國民黨立院黨團今列舉28項清單共5333億元質疑行政院政策買票，還說因為這些政策買票以及因為前瞻、軍售等等，今年底國庫舉債額度只剩483億元，若發生災變，國家將無力救災，因為像是過去我國政府處理九二一救災、莫拉克風災都是舉債支應，且經費都突破千億元。

Kolas則表示，政治人物開記者會不能亂講話、去頭去尾，不能把想給人民看的數字講出來，因為未來10年舉債額度上限會隨著GDP增加，而且會增加到1.8兆元，不會有舉債額度不足以支應重大建設的情況。

Kolas說，中央、地方的預算編列都依照公共債務法、財政紀律法，公共債務流量存量規範部分，公共債務流量為15%，存量則是40.6%，政府都嚴守規範。

Kolas還說，中央政府債務餘額，佔前3年度平均GDP的比率，由2012年的36.3%高峰，降到2020年的30.5%，也就是舉債餘額佔GDP比率已經降低到30.5%，距離公債上限的40.6%，還有10.1個百分點的舉債空間，也就是約還有1.8兆元，國民黨團的說法恐怕只是某一個角度的數字，不足以說明全貌。

行政院發言人Kolas Yotaka。記者賴于榛／攝影
行政院發言人Kolas Yotaka。記者賴于榛／攝影
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