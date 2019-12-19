秀投資台灣8332億元政績 蘇貞昌：廠商用腳投票

台商回流方案屢次遭到國民黨陣營質疑根本沒有資金匯回台灣，經濟部今赴行政院會報告「投資台灣三大方案的執行與落實情形」時秀出資料顯示，台商回台投資金額佔方案最大宗達7097億元，且提出投資六都分布情形，其中桃園市1975億元最多、高雄市1642億元居次、台中市1560億元位居第三；行政院長蘇貞昌則說，現在的台灣被大家看好，廠商用腳投票，資金「進來的多，出去的少」。

經濟部資料顯示，投資台灣三大方案合計有278家通過審查，投資8332億元，本國就業67601人，其中台商回台佔最大宗達7097億元、根留台灣850億元、中小企業384億元，其中台商回台投資金額將分年落實，今年金額為2197億元，2020年為2267億元，2021年略降為1977億元，2022後仍有656億元。

經濟部指出，三大方案投資效益看的見，經濟成長率自今年初起，已連續蟬聯亞洲四小龍之首，且投資效益看得見在就業與加薪部分均有所成長，短期內已大幅增聘員工，今年8月勞退新制提繳人數688萬人，年增2.78%，平均提繳薪資為每人39441元，年增2.32%。