秀投資台灣8332億元政績 蘇貞昌：廠商用腳投票
台商回流方案屢次遭到國民黨陣營質疑根本沒有資金匯回台灣，經濟部今赴行政院會報告「投資台灣三大方案的執行與落實情形」時秀出資料顯示，台商回台投資金額佔方案最大宗達7097億元，且提出投資六都分布情形，其中桃園市1975億元最多、高雄市1642億元居次、台中市1560億元位居第三；行政院長蘇貞昌則說，現在的台灣被大家看好，廠商用腳投票，資金「進來的多，出去的少」。
經濟部資料顯示，投資台灣三大方案合計有278家通過審查，投資8332億元，本國就業67601人，其中台商回台佔最大宗達7097億元、根留台灣850億元、中小企業384億元，其中台商回台投資金額將分年落實，今年金額為2197億元，2020年為2267億元，2021年略降為1977億元，2022後仍有656億元。
經濟部指出，三大方案投資效益看的見，經濟成長率自今年初起，已連續蟬聯亞洲四小龍之首，且投資效益看得見在就業與加薪部分均有所成長，短期內已大幅增聘員工，今年8月勞退新制提繳人數688萬人，年增2.78%，平均提繳薪資為每人39441元，年增2.32%。
蘇貞昌說，今年是台灣投資爆發年，近年來加強基礎建設、改善投資環境，整體體質逐漸變好，今年9月美國商業環境風險評估公司（BERI）所公布的「投資環境風險評估報告」，台灣排名全球第4、亞洲第2，僅次於新加坡，吸引諸多國際大企業也大舉來台投資，今年1到10月核准的僑外投資金額就將近3千億元，比起去年同期成長23%；另外，對中國的投資則不到1千億，較去年同期大減54％，顯示現在的台灣被大家看好，廠商用腳投票，資金「進來的多，出去的少」。
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