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投資台灣方案 高雄受益1642億元六都第二多

2019-12-19 11:32聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜昨質疑台商回流方案根本沒有資金匯回台灣，經濟部今赴行政院會報告「投資台灣三大方案的執行與落實情形」時秀出資料顯示，三大方案合計有278家通過審查，投資8332億元，本國就業67601人，其中台商回台佔最大宗達7097億元、根留台灣850億元、中小企業384億元；三大方案投資六都分布情形，桃園市1975億元最多、高雄市1642億元居次、台中市1560億元位居第三。

經濟部資料顯示，台商回台投資金額7097億元將分年落實，今年至目前為止金額為2197億元，2020年為2267億元，2021年略降為1977億元，2022後仍有656億元。

經濟部指出，美中貿易摩擦牽動全球供應鏈重組，以及中國大陸製資通訊產品引發嚴重資安疑慮的多重衝擊，促使大批台商為滿足客戶要求而將高階產線移回台灣，加速引導上中下游廠商回流，促成6大產業鏈落地紮根，北部以「伺服器」與「網通設備」為主、中部以「自行車」及「工具機」產業為主、南部「汽車零組件」及「汽車電子」。

經濟部指出，三大方案投資效益看的見，經濟成長率自今年初起，已連續蟬聯亞洲四小龍之首，且投資效益看得見在就業與加薪部分均有所成長，短期內已大幅增聘員工，今年8月勞退新制提繳人數688萬人，年增2.78%，平均提繳薪資為每人39441元，年增2.32%。

三大方案投資六都分布情形。圖／行政院提供
三大方案投資六都分布情形。圖／行政院提供
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台商回台分年落實情形。圖／行政院提供
台商回台分年落實情形。圖／行政院提供
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台商韓國瑜

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