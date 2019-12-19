綠黨要為「網紅價碼爆料」提告 柯文哲暗諷是「太監」

台北市長柯文哲日前接受平面媒體專訪時提到，「網紅收小英100萬元，只收我們10萬元」，引發熱議，不僅府方、網紅紛紛跳出來否認，綠黨更喊告，批評柯「意圖使人不當選。柯文哲今上午受訪時直言，這也很奇怪，如果要抗議也是民進黨，怎麼會是綠黨呢。

柯文哲更酸說，所以有時候，皇帝不急太監急，講到最後還真的是太監。

此外，喜樂島聯盟近來緊咬中華文化總會和蔡英文的關係，昨更爆料，中華文化總會秘書長林錦昌2014年為柯文哲效勞，柯當選台北市長後，林曾拿4張連號發票要柯辦吐出2200萬，並自行沖銷。

對此，柯文哲表示，這個消息一定不太正確，因為北市府前顧問蔡壁如2014年完全沒有參與，是自己上任幾天前才把她從台大醫院找來，2014年的所有選舉有關帳戶、選務，蔡完全不知道；其次，林錦昌完全沒有在管錢，根本不可能拿什麼帳單，他是一個創意總監，不是實際做財務、管財務的人。再者，實際管財務，有在管帳單的是當時的選舉總幹事姚立明。

柯文哲表示，反正台灣社會不缺謠言，人家說謠言要像，好歹也要七分真、三分假，但你不能說一分真、九分假，所以看一看就算了。

至於哪一分是真的？柯文哲說，不曉得，報導也沒有全部看，但是太多假的就不要看了。

是否覺得喜樂島爆料是為了搶政黨票？柯文哲說，請問喜樂島是要打誰，他都搞不清楚，而且打得目的的是什麼，還是純粹只是爆個聲量，自己都不曉得。