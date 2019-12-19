影／陪同張銘祐掃街 卓榮泰盼選民做正確選擇

民進黨主席卓榮泰今天到新店，陪同第十一選區立委候選人張銘祐車隊掃街拜票，對於新北十一選區的選情，卓榮泰表示，他希望候選人除了加強基層組織經營，更要對台灣國家走向要清楚，讓選民能做正確選擇。

對手國民黨立委候選人羅明才尋求立委7連霸，第十一選區（新店）根據過往選票結果結構，也是藍營大票倉，對於這次選情該怎麼突破，卓榮泰表示，新北有幾個地方的結構性問題他一直在思索，因為現在台灣的處境，他希望候選人除了加強基層組織經營，更要對台灣國家走向要清楚，讓選民能做正確選擇。張銘祐過去在媒體上表達對台灣主體性的堅持，有年輕活力，可以清楚告訴人們他心中所想跟我們未來方向是否一致 ，用這個來接受人民檢驗。

卓榮泰說，這個是所有要參選的候選人應該表達出來的，不是只躲在遠處，大家在這麼辛苦爭取權利的時候，現任者或是參選者躲在角落一處，對組織內部一點聲音都不敢出來，對台灣在國際處境上一點立場都沒有，對自己未來能夠為台灣的國家主權跟安全的表現，完全無法讓人民選擇。

卓榮泰表示，昨天候選人號次出來，也完成了組織、文宣上的必要條件，他會從各地再重新做20天的檢驗，進入最後半個月的時候，他們所出現的地方，就是再一次要求選民用雪亮的眼睛看候選人兩相比較，他認為各個政黨都會在膠著區交戰，民進黨也不例外，他還是會兼顧所有地方，就像希望陪著張銘祐掃街向選民拜託。