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柯文哲對網紅收錢說失憶 林鶴明再轟：柯幕僚裝死裝蒜

2019-12-19 10:57聯合報 記者周佑政／台北即時報導

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪時表示，「網紅收小英價碼100萬元」。曾任柯市府發言人、現為蔡英文總統競選辦公室文宣群組副執行長的林鶴明昨駁斥，並直言柯文哲被幕僚欺騙。林鶴明今砲口再對準柯幕僚，「提供錯誤訊息給老闆，然後再裝死裝蒜裝無辜當作沒這回事。這就是不分藍綠的新政治嗎？」

柯文哲日前表示，「網紅收小英價碼100萬元」，柯文哲昨說，只是比喻而已，實際價錢是商業機密，柯還說「我要選擇性失憶了」。

林鶴明今天在臉書表示，「柯市長說失憶沒有關係，我知道柯市長不會管這些細節，受訪有時候脫口而出的不是失言而是直白，我比誰都懂。」

「但是柯市府和民眾黨的幕僚也都全部失憶症嗎？」林鶴明說，柯文哲的錯誤資訊是哪一個幕僚提供的，難道都不用負責？柯市府和民眾黨的發言人都不敢承認？

他表示，提供錯誤訊息給老闆，然後再裝死裝蒜裝無辜當作沒這回事。「這就是不分藍綠的新政治嗎？」

林鶴明說，「我再講一次，柯市府或者民眾黨哪一個幕僚跟柯市長胡扯蔡英文花一百萬上網路節目的，不敢認錯嗎？你不需要去跟柯市長認錯嗎？」

林鶴明說，「你的胡扯淡，不但讓蔡英文總統必須被質疑，連所有網路上的網紅和節目都必須承受被莫須有質疑的指控，難道你都不用負責嗎？還是躲在後面放話很開心，把柯文市長推出去說謊都不關你的事？」

林鶴明也在文末諷刺，「柯幕僚神隱第二天。」

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪時表示，「網紅收小英價碼100萬元」。蔡英文總統競...
台北市長柯文哲日前接受媒體專訪時表示，「網紅收小英價碼100萬元」。蔡英文總統競選辦公室文宣群組副執行長的林鶴明今砲口再對準柯文哲幕僚，「提供錯誤訊息給老闆，然後再裝死裝蒜裝無辜當作沒這回事。這就是不分藍綠的新政治嗎？」圖／聯合報系資料照片
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林鶴明柯文哲網紅

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