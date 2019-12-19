綠自豪22年來財政紀律最佳 藍諷：借好借滿也算最佳？

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天上午舉行記者會，批評民進黨自誇是最守財政紀律的政府，事實是「借好借滿」。中央政府要負擔前瞻、軍售與政策買票，至今年底舉債額度僅483億元，若發生災變將沒錢救災；地方政府若如額補足前瞻建設配合款，將面臨破產危機。

曾銘宗指出，選前三個月，民進黨政府開出政策清單高達5333億元，國民黨立委賴士葆補充，除了重大建設外，有很多還有很多非資本門的支出，單純補助撒幣；且需要舉債的超過4000億元，這是從後代子孫口袋中拿錢，道道地地的政策買票。

國民黨立委費鴻泰指出，明年政府公務預算看似財政紀律還可以，實際上債務通通隱藏在特別預算中，蔡英文政府還拿來誇耀，根本是騙子。

曾銘宗表示，至今年9月底，我國政府舉債5.3兆元，預估到今年底尚可舉債1.6兆元。但前瞻基礎建設還要舉借7685億元、購買F16-V要2500億元、加上政策買票5333億元，到年底舉債額度只剩下483億元。

曾銘宗指出，蔡政府口中的財政紀律最好，其實就是借好借滿，到年底國庫只剩下483億元可借，若發生災變，國家將無力救災。他並提到，過去我國政府處理九二一救災花費1000億元，莫拉克風災特別預算1200億元，都是舉債支應。

至於地方政府財政情況，曾銘宗說，到今年8月底，地方政府未來舉債額度剩下7325億元，扣除北市舉債額度後，全國其他地方政府加總僅4754億元，光是一個前瞻基礎建設配合款就需要4127億元，當前瞻基礎建設完成，就是地方財政破產的時刻，蔡政府將創下紀錄。

賴士葆表示，為了避免執政者為了連任需求大肆政策買票，寅吃卯糧，他將在連任後提案修法，限制行政機關在選舉前3個月，不得宣布重大建設或其他非資本門的支出，不僅限制民進黨，也限制國民黨。