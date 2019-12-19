郝柏村內心的悲傷來自不肯反省的日本人 他重返戰場還原被隱埋的歷史

第一章 重返抗日正面戰場的意義

我是一個全程參加過八年抗戰的老兵，對抗戰有一份親歷的感受；但自一九四九年國共戰爭之後，這一頁中華民族最偉大、最壯烈歷史的真相，受到了很大的掩蓋與扭曲，令我內心感到十分難過。雖然我在抗戰時是初階軍官，但在爾後所受戰略教育薰陶下，得以身歷其時的軍事素養；特別是近十餘年來，我仔細閱讀了蔣委員長八年抗戰的日記，解讀蔣委員長的苦心煎熬與鐵一般的意志，刻骨銘心地體會他堅持「抗戰第一」、「抗戰到底」的心路歷程，這使得我對抗戰的歷史，也得到比一般人更深刻的認知，遂產生了還原八年全面抗戰歷史真相的強烈使命感。

抗戰歷史真相被隱埋的原因

八年全面抗戰的勝利成果，是全中華民族歷史與文化所累積的資產，非一黨一派的成就，應為全民所珍惜共享；任何扭曲、隱諱與淡化，無異於全民族的精神自殘。但其真相卻受到隱埋，究其原因，不外以下各端：

西方國家對中國的歧視

長久以來，西方國家普遍以一九三九年的德波戰爭，作為二次大戰開始的時間點，故意不將中國的抗日戰爭算在內。其原因，除了西方列強重歐輕亞的偏見，與種族歧視的傲慢之外，也應與英、美、蘇等國在二次大戰期間都對中國做了許多違反正義與道德的「不光榮」事情有關。如果將中國抗戰排除在二次大戰之外，就無損這些國家在戰爭中所宣稱的正義形象與既得利益。

（本文出自《血淚與榮耀：郝柏村還原全面抗戰真相》， 郝柏村、何世同著，天下文化出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 二○一八年五月，我到倫敦參訪已闢為博物館的「邱吉爾戰時指揮所」，居然在館內書店中找不到一本關於中國參加二次大戰的書籍；我請他們再找找看，他們才拿出一張蔣委員長在開羅會議中，與羅斯福、邱吉爾的合影照片。又如，英國當代兵學大師李德哈特（B.H. Liddell Hart）撰寫的《第二次世界大戰戰史》（History of The Second World War），被視為二次大戰戰史最權威之作，但書中隻字未提中國的抗戰。一九四二年二月，中國曾派遣精銳部隊十萬人，編組遠征軍入緬協助英軍作戰，並在仁安羌（Yenangyaung）解救英軍七千餘人，李書亦僅以「在英軍東西翼上還受到中國部隊的支援」寥寥數字，草草提到中國軍隊而已。

凡此，不但悖離了價值中立的治史基本原則，也反映了西方國家故意忽略中國抗戰貢獻的傲慢偏見態度。

日本篡改侵華歷史

由於受到西方國家故意不將中國抗日戰爭算在二次大戰內的影響，連戰敗國的日本都有樣學樣，極力篡改歷史，以清洗其侵略罪行，諸如不承認南京大屠殺、不對慰安婦道歉、其政要頻向靖國神社戰犯牌位行禮等，使得我們八年全面抗戰的歷史真相更加晦暗不明。

一九七○年十二月七日，西德總理勃蘭特（Willy Brandt）頂著刺骨寒風，在波蘭華沙「猶太人死難紀念碑」前，向二次大戰期間被納粹德國屠殺的猶太人下跪道歉，反映了德國人戰後對侵略罪行真誠的懺悔與認錯，但日本人卻始終未曾面對歷史，好好反省過。

郝柏村與蔣中正伉儷合影。照片／郝柏村提供 分享 facebook

（本文出自《血淚與榮耀：郝柏村還原全面抗戰真相》， 郝柏村、何世同著，天下文化出版，未經同意禁止轉載。）