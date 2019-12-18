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美智庫發布2020衝突領域報告 台灣危機仍為隱憂

2019-12-18 23:59聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國智庫「外交關係協會」（CFR）18日發布「預防優先事項報告」，其中指出，中國大陸因2020年台灣大選而加劇政治與經濟施壓，導致美中之間因台灣發生衝突，評估為衝擊程度高，但發生機率低，列為第二級隱憂。

外交關係協會的預防研究中心（CPA）自2008年起，請外交政策專家針對隔年可能爆發衝突或緊張升級的領域進行排名，每年發布「預防優先事項報告」，去年首度將美中關係因台灣陷入危機列入調查範圍；18日發布最新報告，列出美國在未來一年最需預防的衝突領域。

報告連續兩年將網路攻擊列為頭號風險，指高度破壞性的網路攻擊可能會威脅美國至關重要的基礎設施；其次為大規模恐怖襲擊；海外最大隱憂，包括伊朗、北韓、中國大陸在南海的行動等。

報告點出13項預防優先事項，分為對美國影響重大但發生機率中等，或影響程度中等但發生機率高的潛在衝突；台灣問題不在13項預防優先事項內，但仍列在需關注的衝突重點地圖上。

對美國影響重大但發生機率中等的潛在衝突，包括美國與北韓無核化談判破局，導致朝鮮半島爆發嚴重危機，以及中國大陸與一個或多個東南亞聲索方（汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南）在南海爭議海域起衝突。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）18日發布預防優先事項報告。圖／取自CFR網站
美國智庫「外交關係協會」（CFR）18日發布預防優先事項報告。圖／取自CFR網站
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南海北韓

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