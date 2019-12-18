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選後兩岸情勢？ 學者：陸恐增加威懾

2019-12-18 18:31台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

2020年總統大選過後的兩岸情勢如何發展？陸委會副主委邱垂正認為，大權在握的習近...
2020年總統大選過後的兩岸情勢如何發展？陸委會副主委邱垂正認為，大權在握的習近平將持續「擴張主義」。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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2020年總統大選過後的兩岸情勢如何發展？陸委會副主委邱垂正認為，大權在握的習近平將持續「擴張主義」。軍事專家馬振坤也指出，共軍可能增加威懾手段，例如共機突然的「危險接近」。警大助理教授王智盛分析，若未來國會無黨過半，中共將會建立「一中反獨」的統一戰線。

習近平的擴張主義

國策研究院18日舉行「展望2020兩岸與國際大勢」座談會。陸委會副主委邱垂正表示，中共政權正當性的兩大支柱為「經濟發展」和「民族主義」。自從改革開放以來，中國的高經濟成長率維持了40年之久，是人類歷史上首見的，然而今年恐怕只剩下6%，「可能是未來10年最好的表現」，難以支持中共政權。

邱垂正指出，習近平現在只能仰賴「民族主義」，因此習近平不斷在談話中提到中國夢、中華民族的偉大復興，國內的民族主義高漲的結果，自然導致對外的擴張主義，例如一帶一路以及對港、台的強硬態度。

共軍恐增加威懾

對於2020年兩岸的軍事情勢，國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤指出，中共2020年的目標為軍隊的「機械化」與「資訊化」，為了驗證成效，共軍很有可能於台灣東側的西太平洋舉行「大規模海空聯合軍演」，屆時恐將加劇美中台三方之間的緊張關係。

此外，馬振坤表示，中共未來還有可能透過準軍事的手段威懾台灣，例如發動海上民兵包圍海巡署的船隻。馬振坤說，另一個可能的威懾方式是共機突然的「危險接近」，而不僅僅是繞台或跨越海峽中線。

一中反獨統一戰線

明年選後中共針對各政黨的策略是什麼？警察大學國境警察系助理教授王智盛分析，若韓國瑜勝選，且國民黨國會過半的情況下，中共將會加速統一的時程，在九二共識的基礎上往「一中框架」下的政治談判邁進；若國會各黨皆不過半，中共則會設法建立「一中反獨」統一戰線，讓綠營被邊緣化。

要是蔡英文連任，王智盛認為，若民進黨在國會過半，中共將塑造「武統」的高壓氛圍，嚇阻全面執政的民進黨，避免跨越北京的底線；如果國會沒有政黨過半，中共也將藉由「一中反獨」統一戰線，拉攏其他小黨，牽制民進黨的行政部門。

【更多精采內容，詳見

中共習近平2020選舉邱垂正

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