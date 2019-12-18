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柯文哲赴金門 稱讚陳福海是個好人值得推薦

2019-12-18 18:07聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

台北市長柯文哲今天應邀跨海來金門開講，並與「老朋友」無黨籍立委候選人陳福海見面、共進午餐，柯文哲表示，與陳福海本來就是好朋友，這次是跨海來幫他「讚聲」，他說，陳福海「是一個好人，值得推薦」；稍後他也以「城市治理與金門未來」為題，與國立金門大學青年學子對談，對於學生麻辣提問「菜包」、「草包」等議題，他輕鬆以對，展現超高幽默感與智慧。

柯文哲在今天中午抵達金門，隨即來到無黨籍立委候選人陳福海的「鄉親服務處」，受到支持者與民眾的熱情歡迎，柯文哲也超親民，拍照、簽名通通來者不拒。

柯文哲表示，陳福海先前在擔任縣長時，就經常與台北市有交流，兩人本來就是好朋友，他說在過去的交流過程，覺得陳福海「也是一個好人，值得推薦」，在民眾黨未於金門提名參選人下，他特別來到金門為他加油打氣。

柯文哲也提及，金門最缺的是醫療，先前有些跟馬祖的合作經驗，就可以套用到金門，像遠距醫療，台北醫生同時看影片，很容易進行診斷，包括：影像傳遞X光片、抽血結果、心電圖，這些是台北馬上可以支援。還有悠遊卡與電子支付系統也可與金門合作。

陳福海則說，先前金門爆發垃圾危機，垃圾往台灣送，台灣各縣市都不幫忙，但柯市長二話不說主動幫忙；另外，現在金門醫院有葉克膜儀器，但卻沒有團隊，希望柯市長可以幫忙會診看看金門醫療有哪些缺失，尤其台北市的資源相較離島是比較多的，希望市長未來可以多協助金門。

對於是否邀請陳福海加入民眾黨？柯文哲笑笑的表示「不用啦!」，民眾黨是一個柔性政黨，只要是志同道合的朋友，就會來替他「贊聲」支持一下。

陳福海則說，一個政治人物，是沒有顏色，只希望這塊土地的人民會更好，國家會更好，感謝柯市長來金門，給金門更多溫暖，期盼柯P可以每半年來一次。柯文哲則幽默的回說，金門是旅遊勝地。

稍後，陳福海也陪同柯文哲參觀金門醫院，請柯文哲看看金門醫院，有無可改善之處；在「城市治理」講座中，吸引眾多金門大學師生到場參與，300多個座位是座無虛席，柯文哲以2014年宣布投入台北市市長選舉的記者會照片開始，分享他的城市治理經驗和理念，甚至會後的學生，針對學生的麻辣提問，他也幽默以對，超受學生歡迎的。

台北市長柯文哲（左）今天應邀跨海來金門開講，並與「老朋友」無黨籍立委候選人陳福海...
台北市長柯文哲（左）今天應邀跨海來金門開講，並與「老朋友」無黨籍立委候選人陳福海（中）相見歡，並一起比著陳福海抽中的7號，為他加油。記者蔡家蓁／攝影
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台北市長柯文哲以「城市治理與金門未來」為題，與國立金門大學青年學子對談，相當受到...
台北市長柯文哲以「城市治理與金門未來」為題，與國立金門大學青年學子對談，相當受到年輕喜愛。記者蔡家蓁／攝影
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台北市長柯文哲（左二）今天應邀跨海來金門開講，在陳福海的鄉親服務處，受到民眾的熱...
台北市長柯文哲（左二）今天應邀跨海來金門開講，在陳福海的鄉親服務處，受到民眾的熱情歡迎，大家要求合影。記者蔡家蓁／攝影
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陳福海2020選舉2020立委選舉2020選舉金門縣立委柯文哲

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