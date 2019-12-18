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影／1221防假韓粉反串 韓辦：只要不法一定送辦

2019-12-18 16:41聯合報 記者王昭月／澎湖即時報導

1221挺韓大遊行在即，傳聞屆時可能有假韓粉「反串」混跡遊行隊伍中，伺機製造衝突，韓國瑜競選辦公室發言人李昶志今午以「沖脫泡蓋送」遊行五字箴言提醒支持者注意，並向假網軍開嗆，「只要有不法的行為，一定依法送辦」。

國民黨總統候人韓國瑜高雄競選辦公室下午舉行「南方崛起‧高雄光榮」大遊行記者會，媒體追問，1221遊行當天據說可能有人「反串」韓粉，製造衝突，韓辦發言人李昶志對此表示，從假的楊蕙如網軍事件後，網路上有很多不理性民眾在做一些反串的行為，韓辦呼籲支持者記住「沖脫泡蓋送」五要訣，遇上衝突，把證據錄影下來，交警方處理，他並向假網軍喊話，「只要有不法的行為，一定依法送辦」。

針對網路LINE群組傳出，每人繳330就能搭遊覽車，且辦保險，疑似動員，李昶志對此表示，國民黨跟民進黨不一樣，我們不需要雙主菜便當，不須要大量動員，這些應該都是支持者號召好朋友自發性支持韓，韓辦沒有做這樣的行為，也不清楚330元等問題。

李昶志並說，1221挺韓遊行與WE CARE行動截然不同，韓國瑜之前講過，WE CARE號召罷免的話，除非是設籍高雄的市民，不然是不能進行罷韓，但1221是支持韓、挺韓行動，由挺韓的支持者陪我們一起走上街頭，用行動力挺韓國瑜。立委候選人陳美雅也說，1221是一個挺高雄的光榮活動，定位為一個歡樂、沒有衝突、幸福美滿，帶領高雄歡樂向前行的歡樂嘉年華。

韓辦發言人李昶志（中）表示，遊行如有不法，一定依法送辦。記者王昭月／攝影
韓辦發言人李昶志（中）表示，遊行如有不法，一定依法送辦。記者王昭月／攝影
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1221挺韓罷韓遊行在即，韓辦籲支持者謹記五字箴言，防範衝突。記者王昭月／攝影
1221挺韓罷韓遊行在即，韓辦籲支持者謹記五字箴言，防範衝突。記者王昭月／攝影
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