影／1221防假韓粉反串 韓辦：只要不法一定送辦

1221挺韓大遊行在即，傳聞屆時可能有假韓粉「反串」混跡遊行隊伍中，伺機製造衝突，韓國瑜競選辦公室發言人李昶志今午以「沖脫泡蓋送」遊行五字箴言提醒支持者注意，並向假網軍開嗆，「只要有不法的行為，一定依法送辦」。

國民黨總統候人韓國瑜高雄競選辦公室下午舉行「南方崛起‧高雄光榮」大遊行記者會，媒體追問，1221遊行當天據說可能有人「反串」韓粉，製造衝突，韓辦發言人李昶志對此表示，從假的楊蕙如網軍事件後，網路上有很多不理性民眾在做一些反串的行為，韓辦呼籲支持者記住「沖脫泡蓋送」五要訣，遇上衝突，把證據錄影下來，交警方處理，他並向假網軍喊話，「只要有不法的行為，一定依法送辦」。

針對網路LINE群組傳出，每人繳330就能搭遊覽車，且辦保險，疑似動員，李昶志對此表示，國民黨跟民進黨不一樣，我們不需要雙主菜便當，不須要大量動員，這些應該都是支持者號召好朋友自發性支持韓，韓辦沒有做這樣的行為，也不清楚330元等問題。