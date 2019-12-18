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監院：郭玫蘭、馬英九案 檢方仍洩漏偵查內容

2019-12-18 14:25聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

「偵查不公開」應該是法治社會的基本條件，但國內檢警調在辦案時，仍然不乏洩漏案情，甚至造成「媒體公審」的狀況。監察委員王美玉、高涌誠、趙永清調查表示，對言論自由、偵查不公開、媒體公審及無罪推定的爭議，必須公平、公正的審慎分際，要求法務部及內政部警政署等機關檢討改進。

監察院也舉出例子，包括檢調103年間偵辦前中央社記者郭玫蘭疑涉共諜案，媒體連日大幅報導並公開相關照片、錄音帶等，涉違反偵查不公開規定，雖然檢察官對郭玫蘭做出不起訴處分，卻已導致她的名譽、工作、精神狀況等受到嚴重損害。

郭玫蘭於107年去世，生前曾經感慨：「我難以理解的是，他們說偵查不公開，卻拚命跟媒體放話。後來聽說當天中午就有新聞快報，晚報也登出來了。」

另外，前總統馬英九涉及「三中」案，由北檢檢負責偵辦。馬英九以偵查內容不斷被媒體報導洩漏，告發檢察長邢泰釗等人洩密，並且聲請移轉至其他地檢署偵辦。馬英九雖然控告北檢，但本案仍由北檢承辦，經承辦檢察官傳訊三名撰文記者，並調取通聯紀錄核對後便予以簽結（不處理），公文還是由被聲請的當事人檢察長邢泰釗核章，並非妥當。

監委也表示，制度面改革部分，也建議司法院、行政院研議檢察官發動搜索後，因偵查人員等違反偵查不公開規定而受害的被告、犯罪嫌疑人等，考量建立減刑制度或採行其他金錢補償等賠償措施。

監察院。圖/報系資料照
監察院。圖/報系資料照
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監察院馬英九司法改革邢泰釗

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