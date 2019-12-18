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選韓國瑜台灣會跟香港一樣？ 顏清標：沒這種事情

2019-12-18 13:44聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市副市長楊瓊瓔昨日請辭副市長職務，全心投入選戰，她今天上午抽完籤後，趕到后里東達餐廳舉辦造勢活動；對手無黨籍立委洪慈庸今天由交通部長林佳龍夫人廖婉如陪同車隊掃街拜票，集合地點也在后里東達餐廳前，雙方支持者隔一條馬路叫陣，但兩位候選人一前一後到場，並未碰面。

楊瓊瓔今天於后里東達餐廳舉辦造勢活動，台中市長盧秀燕、國民黨台南市黨部主委謝龍介、大甲鎮瀾宮董事長顏清標皆到場助講，現場湧入1000多名支持者。

盧秀燕今天特地請假為楊瓊瓔站台輔選，她表示，對楊瓊瓔很抱歉，因為楊為了市政昨天才辭職，耽誤了她的選舉，所以今天特地請假來相挺，把楊瓊瓔再送進立法院。盧秀燕也怒轟環保署發公文要求中火燃煤許可要再放寬10％，無法接受，簡直「吃台中夠夠」，乾脆換總統比較快，所以為了大家的健康，總統要投韓國瑜

顏清標致詞時對台下支持者說，「盧秀燕去年市長選舉在后里贏了6千票，這次讓楊瓊瓔在后里贏5千票。」台下支持者大喊：「要贏1萬2千票啦」。顏說：「那韓國瑜要贏多少票？」台下民眾回說「一樣！」，顏笑說：「讚！讚！讚！所以韓國瑜在台中大贏綠營20萬票沒問題啦！」

顏清標表示，網路上說「選韓國瑜台灣會跟香港一樣」，沒有這種事情啦！台灣有憲法、國防，怎麼可能跟香港一樣，台灣永遠是台灣。

楊瓊瓔自曝謝龍介幫她取了「蓬蓬瓔」的綽號。謝龍介說，因為楊瓊瓔很會「戰」，大街小巷戰到透，相當接地氣，可惜4年前立委選舉失利。新人不來，不知道珍惜舊人，現在鄉親才知道楊瓊瓔服務到家，希望她可以再重返立院為大家服務。

謝龍介也批評台中蓬蓬颺（塵土飛揚），感謝台中人吸了髒空氣，救了南台灣民眾的肺部。他說，台中空汙嚴重，雖然盧秀燕市長上任後空氣有變比較好，但治標不治本，因此票投韓國瑜跟楊瓊瓔，改變錯誤的能源政策，才可以改善台中空汙。

楊瓊瓔表示，中火機組汰舊換新、減煤4成，健康市民、富市台中，這是她跟市民永遠站在一起的立場。

台中市副市長楊瓊瓔昨日請辭，今天於后里東達餐廳舉辦造勢活動，台中市長盧秀燕、大甲...
台中市副市長楊瓊瓔昨日請辭，今天於后里東達餐廳舉辦造勢活動，台中市長盧秀燕、大甲鎮瀾宮董事長顏清標皆到場助講。記者余采瀅／攝影
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台中市長盧秀燕今天特地請假為楊瓊瓔站台輔選。記者余采瀅攝影
台中市長盧秀燕今天特地請假為楊瓊瓔站台輔選。記者余采瀅攝影
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楊瓊瓔韓國瑜盧秀燕

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