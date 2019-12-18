遭爆與張景森密會 畫家鄭愛華怒了：委由律師處理
行政院政委張景森遭平面媒體爆料6天內3度與畫家鄭愛華密會，張景森公開解釋是公務行程之後，鄭愛華也發出聲明表示非常憤怒，將委由律師處理，並說自己與已故的先生認識張景森近十年，一直都是非常好的朋友，絕對沒有任何曖昧異常的關係。
【鄭愛華聲明全文】
1、12/2下午，張先生前來協會，商談12/8日本公共藝術大師松本薫先生北海岸踏勘的行程安排。我們所創立的林文德文化藝術推廣協會辦公室就設在這個別墅。北海岸景觀與公共藝術整體規劃，是我們藝術協會多年來一直關注的事，我們詳細討論北海岸藝術家關心的議題，這完全是公務行程。約定是兩點鐘，但因為當天淡水沒塞車，張先生提前到達。我們4:30討論結束後，還泡茶聊天一陣子，傍晚張先生即行離去。
2、我跟我已故的先生認識張先生近十年，從我先生還在的時候，我們就已經是非常好的朋友，但是我們之間絕對沒有任何曖昧異常的關係。這是我們朋友圈都知道的事！
3、我是張先生認識的雕塑家，請我去幫忙農場設置雕塑美化環境。這有什麼不對嗎？我是出身馬祖的藝術家，邀我參加馬祖藝文人士聚會。這有什麼不對嗎？我熱愛戸外運動，參加熟人的運動群組，一起去爬山有什麼不對嗎？
4、本人並非公眾人物，居然遭到非法跟監偷拍，甚至扭曲報導，非常憤怒，將委由律師處理。
5、我們這些認識政委為人的朋友，都很佩服他、敬愛他，所以都叫他「張老大」。可惜這個惡意報導，可能誤導社會大眾，毀了一個熱誠盡責的政務官，或許這是社會更應該關注的！
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