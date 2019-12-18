遭爆與張景森密會 畫家鄭愛華怒了：委由律師處理

行政院政委張景森遭平面媒體爆料6天內3度與畫家鄭愛華密會，張景森公開解釋是公務行程之後，鄭愛華也發出聲明表示非常憤怒，將委由律師處理，並說自己與已故的先生認識張景森近十年，一直都是非常好的朋友，絕對沒有任何曖昧異常的關係。

【鄭愛華聲明全文】

2、我跟我已故的先生認識張先生近十年，從我先生還在的時候，我們就已經是非常好的朋友，但是我們之間絕對沒有任何曖昧異常的關係。這是我們朋友圈都知道的事！

3、我是張先生認識的雕塑家，請我去幫忙農場設置雕塑美化環境。這有什麼不對嗎？我是出身馬祖的藝術家，邀我參加馬祖藝文人士聚會。這有什麼不對嗎？我熱愛戸外運動，參加熟人的運動群組，一起去爬山有什麼不對嗎？

4、本人並非公眾人物，居然遭到非法跟監偷拍，甚至扭曲報導，非常憤怒，將委由律師處理。

5、我們這些認識政委為人的朋友，都很佩服他、敬愛他，所以都叫他「張老大」。可惜這個惡意報導，可能誤導社會大眾，毀了一個熱誠盡責的政務官，或許這是社會更應該關注的！