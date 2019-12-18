金門立委抽籤超熱鬧 唱歌、政見發表大亂鬥

競爭激烈的金門立委選舉，今日進行號次抽籤，10位候選人中，只有無黨籍陳福海與台灣基進黨的洪正2人缺席，其他都親自到場，大家似乎有備而來，有的帶道具、有的唱歌、還有政見發表，讓抽籤活動進行了超過半小時才結束。

今天一早，縣府就相當熱鬧，各立委候選人包括國民黨候選人陳玉珍、無黨籍陳滄江、金門高粱黨洪志恒、 中華新住民黨許丕肯、中國生產黨盧月香、中華統促黨程耀德、無黨籍洪和成、 無黨籍林志錦也在支持者的簇擁下到場，參加號次抽籤。

號次抽籤結果，由洪志恒抽中1號、許丕肯抽中2號、陳滄江為3號、林志錦抽中4號、洪正抽中5號、盧月香抽中6號、陳福海抽中7號、洪和成8號、陳玉珍9號、程耀德10號。

各候選人也立即急智想出吉祥話：陳玉珍拿到9號，她說「守護金酒、長長久久」；程耀德抽中10號，喊出「台灣安全、人民發財、十全十美」； 金門「歌王」洪志恒此次也照樣獻唱歌曲，他自己改編演唱「我的未來不是夢」，邊唱邊抽籤，足足唱了30秒，才將簽抽出來，現場也笑聲不斷，增添不少歡樂氣氛。