被泛藍拱為「新共主」？ 郭台銘：成功不必在我

傳泛藍陣營要拱鴻海創辦人郭台銘為新共主，郭台銘說，成功不必在他，但國民黨一定要重生。記者江婉儀／攝影 分享 facebook

鴻海創辦人郭台銘今排子弟兵李縉穎至選委會抽籤，被問到泛藍陣營疑似有意拱郭為「新共主」，郭台銘馬上說，「沒有啦」，他沒有多想也沒問，也沒有想要當官。但他請大家回想他第一次進國民黨中央黨部所講的話。

郭台銘表示，他4月17日在國民黨中央黨部講過，國民黨一定要重生、重新改造，當時講的話把國民黨主席吳敦義嚇得都跑掉了，因為他們不敢面對現實。

郭說，一個百歲的政黨要改變談何容易，所以他也不急，他也不會一定想要做官，之所以會出來做，就是為了國民黨和台灣所有老百姓，國家的利益要大於黨的利益，而人民的利益又要在國家的利益之上，他一切以人民為主，以國家為主。

郭表示，如今，國民黨主席是否能大破大立，把國民黨帶到另一個百年，這是值得思考的問題，「成功不必在我」，他沒有一定要強求，現在先把富國利民的政策，包含0到6歲國家養、身障百億基金、大健康產業及台灣科技AI產業等做好較重要。

「什麼叫人民有錢？」郭台銘說，沒有高科技、沒有競爭力，如何有錢？台灣很有競爭力，尤其在科技上面，都是在全世界上名列前茅，台灣將來股票成長是指日可待。

記者接著問說，傳聞富士康內部疑似有內鬼偷賣零件？郭第一時間表示「蛤？我怎麼會不知道？」之後表示，很多報導看看就好，但因他不再是經營者，所以要由主要經營者去負責，再者，富士康這麼大出口的公司，難免百萬個員工中，總會有一兩個發生不合理的事情，但他們都會依法辦理。