藍營質疑林昶佐爽領補助 痛批：比卡神更讓人覺得憤怒

台北市立委第五選區(中正、萬華)選情膠著，現任立委林昶佐和國民黨前立委林郁方民調互咬，差距在誤差範圍內，2人的政治攻防也越演越烈。台北市議員羅智強、游淑慧和高雄市議員邱于軒上午舉行記者會，質疑林昶佐在「大港開唱」和電影「衝組」領取政府大筆補助，身為立委卻不知利益迴避，更直言林申請補助的方式跟卡神楊蕙如手法相近，是「北卡神、南鬼王」，要林出面講清楚。

先前強力監督「大港開唱」的邱于軒表示，林昶佐很多類似楊蕙如的子公司，獲取綠營非常多資源，其中多次承辦大港開唱的出日音樂就是一例，邱指出，儘管林昶佐在2016年退出出日團隊，但現任董事長仍是林的好兄弟，閃靈樂團鼓手汪子驤，林的妻子葉湘怡更是前董事長，同時身兼高流董事。

邱于軒說，「林昶佐目前在做完美切割，但他能切給誰，再切也要切給自己人」，這就是林縝密的政商關係，林就任立委以來，大港開唱補助款最高還到達1000萬，看到這1000萬再對比高雄其他藝文團體補助的2、3萬，大家會不會覺得資源似乎獨厚某些有關係的人，「這樣的型態跟楊蕙如根本一模一樣，可見他們如此神通廣大」。

羅智強開頭就說，「人若一綠雞犬升天，人若不綠要活都難」，他痛批，林昶佐身為有監督之責的民代，難道不知道最基本的迴避原則嗎？他說，自己做議員一年從沒跟政府拿過一毛錢，這是最基本做人的道理，怒嗆「林昶佐你憑什麼？」如果林不是立委，怎麼拿到這麼多補助，光一個電影「衝組」票房244萬，卻跟政府要了1953萬的補助，「鬼王比卡神更讓人覺得憤怒」。