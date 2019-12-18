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遭質疑爽領政府補助 林昶佐批對手為挽救選情一再抹黑

2019-12-18 12:05聯合報 記者郭頤／台北即時報導

國民黨台北市議員羅智強、游淑慧和高雄市議員邱于軒上午舉行記者會，質疑立委林昶佐在「大港開唱」和電影「衝組」領取政府大筆補助，卻不知利益迴避，更嗆林比卡神楊蕙如更讓人憤怒，對此，林昶佐回應表示，這些題目他和團隊已經多次回應，國民黨前立委林郁方卻為了挽救選情，氣急敗壞的一再抹黑，還叫同黨議員出來當打手，這種惡質的選舉手法，會被選民唾棄。

林昶佐表示，所有過去參與的音樂或電影的相關公司，在2016年進入國會擔任立委後，就全數退出，建議林郁方和國民黨議員可以到監察院查閱財產申報的公開資訊；至於大港開唱，高雄市文化局也早就公開說過相關補助合法。

林昶佐強調，閃靈的團員夥伴們，如同台灣所有的藝人、樂團或文化團隊，依循政府的文化政策、依法申請補助，請林郁方不要為了個人選舉需求，胡亂抹煞音樂的專業與努力。

至於電影「衝組」，林昶佐指出，該電影在2014至15年拍攝，他參與的初期籌備都是那個時期，當時也尚未擔任立委，至於後來的上映以及行銷等規畫，應該要由導演來回應，電影的輔導金也都是公開資訊。他強調，「擔任立委以來，未曾為電影補助發過一份公文、打過一通電話」。

林昶佐說，這場選戰他們一向拿問政成績來比較，林郁方過去擔任將近20年立委，質詢率低、5年沒立法提案，明顯打混、怠忽職守，現在到處掛布條說自己關心都更、托育，事實卻是他近20年為都更、托育政策質詢的次數都掛0，林郁方想塑造專業外交國防形象，但在預測台美關係、分析購買F16V、國機國造政策，卻都連連失準。

林昶佐表示，林郁方的看板比他早一整年就開始掛，砸這麼多批天蓋地的資源，結果還是選情告急，林郁方不反省過去表現，卻又和4年前一樣，氣急敗壞開始抹黑、侮辱對手家人、甚至嗆賭退選，現在又叫黨籍議員出來當打手，試圖用泥巴戰來扭轉頹勢，這種惡質選舉手法，必定會被選民淘汰。

對於國民黨議員質疑爽領政府補助款，林昶佐表示，相關質疑已經多次回應，國民黨前立委...
對於國民黨議員質疑爽領政府補助款，林昶佐表示，相關質疑已經多次回應，國民黨前立委林郁方卻為了挽救選情，氣急敗壞的一再抹黑，還叫同黨議員出來當打手。圖／聯合報系資料照
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林郁方林昶佐電影

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