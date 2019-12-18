蔡英文用心備戰政見會 每個字句都對人民的承諾

總統大選首場電視政見會今晚登場，民進黨總統候選人蔡英文連續兩天沒有公開行程，專心備戰政見會。據了解，蔡英文總統相當重視政見發表，近日不斷針對政策內容與幕僚討論確認，包括今天在內的三場政見會，將回顧過去執政三年有成政績，也要提出下一個四年各方面的政策願景。

選戰倒數24天，第一場總統大選電視政見會晚間7時舉行。蔡英文陣營幕僚表示，蔡英文對政策、治國願景非常嚴謹，希望對外公布的每個政策甚至每個字句，都是對人民具體且有效的承諾，近期主要是再三與幕僚、政策小組討論確認政見內容。

據了解，因應這次大選，蔡英文競選團隊幹部與政務官也組成政策團隊，針對政府三年施政與未來四年政策進行討論擬定。這次政見會，政策團隊也提供相關資訊，與蔡英文討論，希望提出讓民眾有感的政策。

至於是否針對政見會「特訓」，蔡陣營幕僚表示，蔡英文向來對政策非常熟稔，過去競選總統也參與政見、辯論會，完全不會陌生，政見會的臨場反應，自然呈現即可。