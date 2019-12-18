朱立倫拜會劉兆玄 將聘歷屆閣揆任韓競總榮譽副主委

韓國瑜全國競選總部主委朱立倫今早拜會前行政院長劉兆玄。朱立倫表示，劉兆玄政策能力非常強，向他拜會請益，徵詢劉兆玄的建議，還有其他不同意見，都會聆聽。

朱立倫說，前總統馬英九是韓國瑜全國競選總部榮譽主委，他將邀請劉兆玄在內歷任行政院長、前任副主席們來擔任榮譽副主委，並邀請地方仕紳擔任副主委。希望能夠匯集整體的力量，中央地方一條心，把這場選戰，爭取最後的勝利。

朱立倫在拜會結束後受訪時表示，現在最後的關鍵時刻，每一天都非常重視，每一天都要把握，彙整社會各界力量。黨內除了要有年輕世代，要有社會各界菁英，對於黨內前輩，包含劉兆玄在內歷屆行政院長、或是黨歷屆副主席，他都很尊敬，將聘請他們出任榮譽副主委。還有各地方領袖仕紳，包括卸任縣長黃健庭、卓伯源、邱鏡淳、劉政鴻等，以及黨內重要人士如連勝文，都會聘為副主委。

朱立倫說，劉兆玄是黨內重要前輩，對於很多政策、政見都非常地瞭解，希望選戰最後關鍵，還是回到一個主軸，比好不比爛，比政見不是比抹黑，希望和劉兆玄談談，還有什麼可以努力加強之處。