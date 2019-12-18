打陳菊助攻韓國瑜？ 柯文哲：民進黨應誠實面對問題

台北市長柯文哲近來砲火對準行政院秘書長陳菊，不僅數度批評陳菊時任高雄市長任內，讓高雄市政府負債三千億，昨接受《中國時報》專訪時又再次提到，陳菊當高雄市長時的財政紀律差，諷刺她是「蹲在那裡吃」。

對此，柯文哲今上午受訪時表示，負債增加一千億不是問題，真正的問題是負債一千億，為什麼下一場雨，高雄地面上出現五千個大洞，這才是問題。

柯文哲強調，要是可以交代錢用到哪裡去，合理的用，大家也不會講話啊，但是為什麼下一場雨，地面上出現五千個洞，連卡車都會卡住，這才是問題。

對於陳菊出面說明，認為柯的說法對高雄市並不公平，柯文哲說，面對問題是解決問題的第一步，自己每次一次，他們都以為他在幫韓國瑜助選，拜託，他又不是只打過高雄，彰化、苗栗都講過。

柯文哲說，財政紀律還是要建立，債留子孫的文化要解決。自己非常清楚，知道目前高雄債務，對高雄目前行政受到影響，因為預算編列就會被卡到。

柯文哲強調，自己只是講話比較直白，不是故意，但那些「1450們」就很活躍，說他在幫韓國瑜助選，自己都已經說這場選舉小英還是會贏，「我都講這麼清楚了」，只是不對還是要改。

柯文哲說，現在每次被攻擊，不是抬「扁維拉」，就是「馬維拉」出來，訴諸統獨，這是很不可取的選舉文化。

媒體追問，所以是韓國瑜的助選員嗎？柯文哲說，自己怎麼會是韓國瑜的助選員，但確實有問題，就像高雄在說什麼統籌分配款，台北市拿得比較多。但其實除了統籌分配款，還有一般補助款、特別補助款，就像前瞻計畫8400億元，台北市分到20幾億元， 那乾脆不要分給台北市就好了，分給他20幾億元，「我還和你說謝謝喔」。