遠航案外案 國民黨批金管會主委顧立雄護航放水

遠航是否復飛成為外界關注焦點，交通部將在近期審視遠航所提出的意見陳述後再做決定。國民黨副秘書長張顯耀今天在立法院黨團記者會上提出公文指，金管會主委顧立雄前年發函給合作金庫，並副本給主管單位民航局，要求合作金庫辦理授信業務時，不可根據民航局公文影響有關當事人權益。張顯耀說，這是金管會公開介入護航遠航，要求民航局和合庫放水，否則在民航局高度監管下，若無高層黑手介入，怎麼今天會爆發遠航停航烏龍。

週刊昨天爆料同一份文件，顧立雄反批鬼扯。張顯耀持續緊咬顧立雄，張顯耀說，民航局對遠航高度監管，民航局發現遠航向合庫借貸22億元，民航局知道遠航財務調動出現問題，提醒合庫注意，避免產生呆帳。當時民航局確實盡到應該盡的義務，金管會卻發文，要求合作金庫不可以根據民航局公文影響有關當事人權益。

張顯耀表示，顧立雄顯然失職，背信全民，怠忽金管會職責，忽視飛航安全。張顯耀還說，民航局監督管理遠航過程中，有顧立雄護航，交通部民航局怎麼做得下去？遠航爆發重大問題，顧立雄第一個要負責，要求顧立雄24小時內說明。

交通部航政司副司長韓振華表示，遠航負擔大眾運輸和企業社會責任，一下停飛一下復飛，已經喪失企業該有的責任，這件事交通部的立場很清楚，要求遠航下午之前進行意見陳述，若遠航無法具體說明為何做出這樣決定，民航局會妥適處理，交通部會維護飛安和確保消費者權益。