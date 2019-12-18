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被爆6天3會女畫家 張景森秀照片反擊：完全是公務行程

2019-12-18 11:20聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

行政院政委張景森遭平面媒體爆料指出，6天內3度與畫家鄭愛華密會，範圍遍布女方的濱海別墅或是自己的山區農場。他稍早則秀出多張照片反擊指出完全是公務行程，當時是要談日本公共藝術大師松本薫先生北海岸踏勘的行程安排，而所謂的濱海別墅則是「林文德文化藝術推廣協會」的設立地點。

根據周刊王報導，張景森在12月2日週一中午12點半，自行駕車到新北市石門區1幢兩層樓濱海別墅找女方，直到傍晚6點多才離開；12月4日兩人在朋友聚餐上相會；12月7日張景森當天一早載著兒子在10點左右抵達他位於北市的農場，一整天都有同場的聚會。

張景森原先在私人臉書指出，謝謝周刊讓他的黑白人生變成彩色，並要諸君，不用忌妒他的彩色人生，因為這只是一則文創報導，炮製出來的假新聞。

隨後，張景森在臉書正式公開回應，並秀出多張照片，表示要正式回答一下問題，他解釋12月2日周一下午，是跟鄭女士約定下午要談那個周日12月8日日本公共藝術大師松本薫先生北海岸踏勘的行程安排，因此約在「林文德文化藝術推廣協會」，這個協會是他們夫婦創辦的，地址就設在別墅。

張景森說，北海岸景觀與公共藝術整體規劃，是該藝術協會多年來關注的事，這次松本先生的踏勘，也是鄭女士夫婦提的建議，當天他和鄭女士討論北海岸藝術家關心的議題，規劃勘查重點，並且邀請鄭女士參加周日行程，且周日也按照當天的規劃完成勘查。

張景森表示，原本討論結束後，預計先去現場勘查一下，但是當天天氣冷，下午4點半討論結束後，在協會辦公室聊天一陣子，傍晚時分即離去，「這完全是公務行程，政務委員離開辦公室認真去工作，不是廝混，也沒有什麼請假的問題。」

張景森也放上北海岸踏勘的照片佐證。圖／取自張景森臉書
張景森也放上北海岸踏勘的照片佐證。圖／取自張景森臉書
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張景森也放上北海岸踏勘的照片佐證。圖／取自張景森臉書
張景森也放上北海岸踏勘的照片佐證。圖／取自張景森臉書
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張景森秀出「林文德文化藝術推廣協會」設立證明。圖／取自張景森臉書
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張景森公共藝術

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