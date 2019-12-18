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嘉義縣立委選舉號次抽籤 藍綠陣營候選人暗中較勁

2019-12-18 10:41聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣選委會上午舉行第10屆立法委員選舉號次抽籤， 第一及第二選區共10名候選人統統到場，抽籤過程緊張，未開始抽籤，簡明廉就舉手發言，詢問他老婆是大陸人士，能否上台助選演說?選委會主委羅木興未當場答覆；民進黨候選人陳明文、蔡易餘，與藍營王啟澧、無黨林國慶，零互動「相敬如冰」。

依登記順序抽籤，第一選區（海區）共4名候選人，先上台的民進黨候選人蔡易餘一開始就抽中4號，蔡易餘臉露笑容，助理馬上拿出「勢(四)在必得顧台灣」捲軸上台；接著上台喜樂島聯盟黃俊雄抽中籤王1號。

國民黨候選人王啟澧抽中2號，開心高舉籤紙，大喊「雙喜臨門，雙料冠軍」 ，妻子助理人員上台取出捲軸開心喊「總統立委雙贏!」；最後上台統促黨黃奕瑄抽中3號。蔡易餘由縣長翁章梁及新住民、青年、媽媽代表等陪同抽籤，抽完籤車隊掃街拜票;王啟澧由前立委翁重鈞等人陪同，抽完籤車隊掃街拜票。

第二選區（山區）共6名候選人，依登記順序抽籤，先上台維新黨王金山抽中6號，拿出捲軸喊「集中選票下架陳明文」，當時陳明文還未進場；接著無黨簡明廉抽中4號，喊「給我四年」；民進黨陳明文抽中5號，助理上台取出捲軸「嘉義5(有)贏，台灣就贏!」，陳明文伸五指開心喊「嘉義5(有)贏，台灣就贏。」

喜樂島聯盟許韶珍抽中2號；無黨許能通抽中籤王1號，喊出「堅持勇氣，尊嚴革命，嘉義一定贏」；最後上台無黨林國慶抽中3號，開心說，他過去選議員也抽中3號，他伸手比3，喊「嘉義換新衫(3)，山區 ＯＫ」。抽籤過程平和，結束後，各陣營候選人用籤號宣傳，車隊遊街，凍蒜聲此起彼落，熱鬧滾滾。

嘉義縣選委會上午舉行第10屆立法委員選舉號次抽籤， 第一及第二選區共10名候選人...
嘉義縣選委會上午舉行第10屆立法委員選舉號次抽籤， 第一及第二選區共10名候選人統統到場，抽籤過程緊張。記者魯永明／攝影
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嘉義縣選委會上午舉行第10屆立法委員選舉號次抽籤， 第一及第二選區共10名候選人...
嘉義縣選委會上午舉行第10屆立法委員選舉號次抽籤， 第一及第二選區共10名候選人統統到場，抽籤過程緊張，場外各陣營宣傳車及助選人員等候消息。記者魯永明／攝影
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嘉義縣選委會上午舉行第10屆立法委員選舉號次抽籤， 第一及第二選區共10名候選人...
嘉義縣選委會上午舉行第10屆立法委員選舉號次抽籤， 第一及第二選區共10名候選人統統到場，抽籤過程緊張。記者魯永明／攝影
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