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確保投票權 內政部24日至26日開放線上查詢投票資格

2019-12-18 10:21聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

戶政司副司長鄭信偉(左)在內政部例行記者會說明關於明年1月大選投票權查詢相關細節...
戶政司副司長鄭信偉(左)在內政部例行記者會說明關於明年1月大選投票權查詢相關細節。圖片／內政部提供
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總統及立委選舉將在明年1月11日舉行，內政部今天發表12月24日至26日的3天之內，民眾可上網查詢自己的投票權，如果發現有誤可以立刻向公所申請更正，來保障自己的投票權。

內政部例行記者會中指出，內政部戶政司網站將開設3天的「109年第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉人投票資格查詢服務」專區，輸入身分證字號及出生年月日，可查詢自己投票權；也可到戶籍地鄉(鎮、市、區)公所閱覽選舉人名冊。如果發現有誤，或對查詢結果有疑義，可在閱覽期間內向戶籍地鄉（鎮、市、區）公所申請更正，以保障權益。

此外，內政部提醒，有些民眾可能因工作等因素，沒有居住在戶籍地址，或未接到投票通知單，而不清楚投票所地點。明年1月6日至11日內政部也會開放民眾網上查詢明年總統及立委選舉個人的投票所地點、選務聯絡電話及注意事項等相關資訊。

內政部提醒，選舉人須年滿20歲、未受監護宣告，總統選舉須在台繼續居住6個月以上，立委選舉則須在選舉區繼續居住4個月以上，才符合投票的資格。戶政機關會以投票日前20日的戶籍登記資料為造冊基準日，來編造選舉人名冊，並在選舉人戶籍地鄉(鎮、市、區)公所公告閱覽3日，明年總統及立委選舉的造冊基準日為12月22日，造冊後在24日至26日，在選舉人戶籍地鄉(鎮、市、區)公所公告閱覽3日。

投票內政部2020選舉

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