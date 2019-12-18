美駐帛琉準大使：台灣是美國重要合作夥伴

美國駐帛琉大使提名人John Hennessey-Niland指出，帛琉持續與台灣維持堅固的外交關係；台灣是美國在太平洋地區的重要合作夥伴，美台可以更進一步合作，協助帛琉等太平洋島國。

聯邦參議院外委會17日舉行提名聽證會，包括駐帛琉、駐巴西等四名大使提名人出席；參議員賈德納（Cory Gardner）、魯比歐（Marco Rubio）皆提及帛琉面臨中國大陸施壓、利誘，以促使帛琉與台斷交。

賈德納提問，參院通過「台北法案」（TAIPEI Act）對於帛琉有何意義，如何能持續讓帛琉與台灣維持堅固關係？John Hennessey-Niland回應，若「台北法案」生效成法，對帛琉等盟友具重要意義，帛琉是持續承認台灣的國家之一；台灣是美國在太平洋地區的重要合作夥伴，他認為美方與台灣可做更多，以協助帛琉等太平洋島國。

他稍早宣讀證詞時表示，帛琉共享美國的核心價值，支持民主與人權，並繼續與台灣維持堅固的外交關係；若提名獲確認，他將與帛琉政府合作，強化帛琉與美國之間的關係。

John Hennessey-Niland並表示，若他出任大使，其中一項工作即是向帛琉提出中方投資的風險；他說，美方需讓帛琉知道，美國與理念相近合作夥伴不腐敗，也不行賄，而是會與帛琉進行富成效的建設性合作，並確保他們享有利於人民的民主制度。