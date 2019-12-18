蔣經國日記揭露美國斷交時感到憤恨痛苦

美國史丹福大學胡佛研究院今天公開蔣經國日記，1978年5月20日，蔣經國就任總統，半年後，美國決定與北京關係正常化，與中華民國斷交，蔣經國在日記寫下內心憤恨痛苦，身負重責，只好以理性處理此一大事，但也對愛國民眾抗議美國副國務卿克里斯多福抵華的舉動，表達遺憾。

蔣經國日記原文，「美國大使於十六日清晨二時謂有極緊急事，要求來見，果不出所料，通知美國將於六十八年一月一日承認共匪，同時與我斷交，當即以嚴肅之態度，向其提出最嚴重之抗議，內心憤恨痛苦，事已至此，身負重責，只好以理性處理此一大變，當即約見黨政軍負責人員商談十六日宣布非常法三條，並停止進行中之選舉，以先安人心，十八日召開中央全會，討論中美關係有關問題，為期一天，大家悲憤，但意見一致，由於群眾之行動增加了，不少情緒之不安寧，幸財政金融和經濟情況無變動，乃示民心知安也，二十七日美國政府代表團於夜間抵台北時，受到示威群眾之嚴重干擾，乃是極為不利之意外事件，使我預佈的一盤有利的棋，變為不利，群眾難以控制，深以為憾，代表團見了二次，開了二次會議，沒有協議，亦未破裂，代表團二十九日下午返美。」

蔣經國日記每天寫一頁，但在美國斷交的外交危機期間，蔣經國沒有按照這個方式寫日記，而是將字體放大，一日之事，可以寫上好幾頁，可見當時心情與平日極為不同。

從蔣經國日記文字，可以發現蔣經國早對美國與北京關係正常化，有所掌握，才會寫下果不出所料。對於這起外交變局，蔣經國先向美國駐華大使安克志口頭抗議，隨即舉行會議宣布政府應變措施，停止當時進行中的立委競選活動。