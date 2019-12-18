時力提高貪汙犯假釋門檻未過 唯一投贊成的綠委是他

立法院院會昨天三讀「監獄行刑法」」部分條文修正草案，時代力量黨團提出修正動議主張，提高貪汙犯假釋門檻，但表決時在民進黨團人數優勢下，僅4票贊成、56票反對並未通過；有網友好奇，贊成票除了時力的三席立委之外，還有哪一位委員支持修法。對此，時力黨團幹事長徐永明在臉書貼出表決時照片表示，第四票正是民進黨立委江永昌，「執政黨不缺投票部隊，缺的是不畏柯總召黨紀的改革派立委」。

徐永明表示，先前韓國瑜被質疑幫岳家喬砂石案時，嗆聲若有「貪汙就關到死」，結果立法院院會表決提高貪汙犯的假釋門檻，國民黨團卻集體缺席，「難道國民黨立委不認同韓國瑜的說法嗎？說一套做一套，根本是陷自家總統候選人於不義」。

徐永明表示，過去許多有權有勢的貪汙犯坐牢沒多久就申請到外役監快活，或是輕易假釋出獄；甚至透過立委關說、施壓，影響假釋的審核與進度。時代力量去年5月就提出監獄行刑法修正案，要求貪汙犯須「繳回犯罪所得」並且「服滿一定刑期」才能申請假釋，但可惜最終遭到封殺。徐說，司法改革腳步不能停，2020要讓時代力量繼續留在國會，扮演改革推進器角色，實現符合台灣人民期待的公平正義。