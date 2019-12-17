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台將成F-16第二多國家？政院修正：蘇揆是說F-16V

2019-12-17 23:50聯合報 記者林河名／台北即時報導

立法院日前通過中央政府新式戰機採購特別預算，編列新台幣2472億元，向美國採購66架F-16V（Block70）戰機。行政院長蘇貞昌今晚在臉書表示，「我國將會擁有超過200架F-16戰機」，「將來，台灣會成為除了美國外，擁有最多F-16的國家」。

但蘇貞昌這個貼文，馬上被質疑是「爆料」或「烏龍」？因為，我國共採購216架F-16，目前在全球排名第5，如果要達到全球亞軍，還要再買146架。

行政院發言人Kolas Yotaka深夜表示，蘇院長今天上午到場見證我國漢翔公司與美國洛馬公司簽訂策略合作書，現場的發言並沒有臉書這段文字，臉書是根據部會提供資料所撰述，「小編少寫了V型」，也就是說，「台灣未來將會成為除了美國之外，擁有最多F-16V戰機的國家」，經媒體提醒，已請小編補上。

不過，F-16V基本上不是正式型號，而是泛指所有換裝AESA（主動電子掃描陣列）雷達的「超級F-16」，美軍原本考慮替自己機隊升級，後來放棄；以我國來說，未來不管原先的150架，或是新買的66架，都會提升到這個等級。

因此，熟悉軍事人士指出，行政院所謂「台灣未來將會成為除了美國之外，擁有最多F-16V戰機的國家」，還不如說「我國將會是未來擁有最多F-16V的國家」，因為目前包括美軍在內，F-16機隊數量多於台灣的國家，都沒有將F-16升格為F-16V的計畫。

根據聯合新聞網報導，美國於1992年宣布售台150架F-16A/B，2019年宣布售台66架F-16C/D blk70（俗稱F-16V），總計引進架數是216架。但除台灣外，有3個國家的F-16數量，都高於216架，包括以色列、土耳其及埃及。

其中，以色列是F-16第二大使用國，總採購數量高達362架。第三大使用國是土耳其，一共採購270架，都由洛馬授權給土耳其航太公司（ Turkish Aerospace Industries，TAI）生產。第四大國是埃及，共採購240架，最後一架於2015年交機，「因此，我國採購216架F-16，目前在全球排名第五，如果要達到全球亞軍，還得再買146架」。

行政院長蘇貞昌（右）今天出席漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書簽署典禮。圖／行政院...
行政院長蘇貞昌（右）今天出席漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書簽署典禮。圖／行政院提供
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F-16戰機行政院

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