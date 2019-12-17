吳敦義批蔡英文「衰尾查某」 劉世芳籲吳儘速道歉

國民黨主席吳敦義今天在國民黨總統候選人韓國瑜全國勞工後援總會成立大會中批評治安差，並用「衰尾查某」批評蔡英文總統，引發綠營一片撻伐，高雄市民進黨立委候選人劉世芳抨擊吳敦義和國民黨不尊重女性，也要吳敦義儘速出面道歉。

劉世芳表示，很遺憾，聽到吳敦義「又」發表了沙文主義式的言論，「有什麼樣的黨主席，確實就有什麼樣的總統候選人」，從去年吳敦義對總統府祕書長陳菊的辱罵，到韓國瑜的「武大郎與潘金蓮」，再再地顯示出這個黨對於女性的不尊重。國民黨這些人士歧視女性的案例層出不窮，國民黨的女性難道都悶不吭聲嗎？