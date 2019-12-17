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【即時短評】網紅住進總統府 藍委難入外交部

2019-12-17 21:49聯合報 記者林河名

總統府、中華文化總會和觀光局共推「來去總統府住一晚」活動，但在野黨批評蔡總統「把...
總統府、中華文化總會和觀光局共推「來去總統府住一晚」活動，但在野黨批評蔡總統「把國家當作蔡家」。聯合報系資料照片
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蔡政府近幾個月強力宣傳「來去總統府住一晚」，強調是總統府帶頭拚觀光。然而，拚觀光的重點應是行銷台灣，且總統府有其機敏特性，這種「把總統府當民宿」的做法，就算不是出於蔡總統的主意，但把重要機關私宅化，已讓蔡總統背負「把國家當作蔡家」的罵名，連獨派都看不下去。

「來去總統府住一晚」試圖解構總統府給人的森嚴印象，並且廣招全球旅人，就宣傳手法而言，不能說全無創意。不過，實際活動辦下來，卻流於「網紅化」，重要主角除了國際網紅，就是蔡總統。

這樣的活動設計，即使不是選舉期間，也會引發物議；何況正值大選，最忌公器私用，難怪被質疑「行銷台灣？還是行銷蔡英文？」，更由於使用公家經費，基於政府資訊公開透明的要求，若要盡釋群疑，總統府及文總都必須清楚交代經費支出，更該說明活動效益。

此事再度凸顯蔡政府「文青治國」的特質，也有必要匡正。例如，透過網紅進住總統府，固然可以帶給國外旅客特別的視角，但真正要行銷台灣，還是應該從庶民的視角，與其「來去總統府住一晚」，還不如「來去台灣各地住一晚」。

尤其，總統府平日戒備甚嚴，更是擔負國安戰略的重地，一般國人都要被嚴格檢查，何以專對外國網紅「不設防」？萬一出了差錯，豈非釀生國安危機？更何況，日前才發生在野黨立委為抗議「卡神」楊蕙如網軍事件被阻於外交部門口，國民黨立委「求見外長不得其門而入」，國際網紅卻可「來去總統府住一晚」，這種「相對剝奪感」，也讓人發出「藍委不如網紅」之嘆。

蔡總統與網紅合作，若是為了個人選舉造勢，或許見仁見智，但若以總統身分，公然被「撩」還自得其樂，恐怕不少國人有意見。除了總統該有的分寸，更涉及是否濫用國家資源和人民納稅錢的嚴肅課題。這也是不分黨派都該監督的公共事務，因此，不僅獨派難以苟同，更多國人也要質疑：「把總統府當民宿」，到底是榮耀了國家？還是成就了自己？

總統府網紅蔡英文外交部國民黨

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