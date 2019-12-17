親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
監委干預司法？
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
反滲透法將闖關
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

北檢約談張安樂 謝啟大：蔡政府就是最大黑道

立院三讀「商業事件審理法」柯建銘：增加國家競爭力

2019-12-17 20:03聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

立法院今三讀通過「商業事件審理法」草案。柯建銘（中）在草案二讀發言時表示，修法是...
立法院今三讀通過「商業事件審理法」草案。柯建銘（中）在草案二讀發言時表示，修法是為了要增進國家競爭力，對商業環境做出改變。記者曾學仁／攝影
分享

立法院今在停會前最後一次開會，國會三讀通過「商業事件審理法」草案，未來將以迅速、妥適、專業處理商業紛爭，協助企業管理運作、提供有效監督機制、落實企業經營者責任等公司治理原則。民進黨團柯建銘表示，本法採二級二審制，增加商業訴訟效率，也增加國家競爭力。

立法院今三讀通過「商業事件審理法」草案。柯建銘在草案二讀發言時表示，修法是為了要增進國家競爭力，對商業環境做出改變。

柯建銘指出，104年商業環境的調查裡，全球189個國家，台灣居然排行第93名，輸給香港、新加坡、馬來西亞，甚至中國大陸，所以在4年前司法院就成立小組，研擬立法。

柯表示，此法特色在於增加訴訟效率，「快」就好，所以採二級二審制，不像三級三審制，可能拖上十幾年；另外，此法採用強制律師辯護（律師強制代理制度），讓不懂法律的當事人一切由律師代理辯護。另外，也引進調查官、專家證人等。

柯建銘指出，「商業事件審理法」草案是本會期最後一個處理的司法改革法案，目的在於提升商業訴訟效率，是非常重要的法案。

據了解，本法目的在於成立專責商業法院，讓審判系統具備專業、迅速、可預測性，及一致性。

而商業案件審理法當中有不少異於一般民事訴訟的規定。例如，參考智財案件審理法，草案中允許在法院內設置商業調查官，輔助法官從事商業問題的判斷、提供專業領域的參考資料；另一方面，也引入專家證人制度，讓訴訟中的兩造可以使用專家證人，在訴訟中提供專業意見。同時，由於審理內容往往具有商業上的重大利益，草案也賦予法官發布秘密保持命令的權限，限制當事人或第三人對外公開審理中的營業祕密。

此外，為了使訴訟程序有效率地進行，若法院覺得適當，可以用遠距方式來進行審理，包括當事人、律師、其他關係人等都不需親自出庭，可以用影音設備來審理；審判書狀也以電子方式取代傳統的紙本進行送達。

柯建銘立法院司法改革

延伸閱讀

票投小黨是浪費？羅智強點名投這個4人才是浪費

柯建銘：畸形憲政機關 降低危害

考試院被瘦身…考試委員提「口譯哥」嗆老柯

考試院瘦身 柯建銘：讓畸形的憲政機關危害降到...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

柯文哲將議赴會報告卡神案 綠營批：藍營和柯狼狽為奸

2019-12-17 19:59

吳敦義稱蔡英文「衰尾查某」 綠委斥：歧視女性

2019-12-17 21:05

【重磅快評】民進黨很會選舉才讓陳師孟肆無忌憚？

2019-12-17 17:43

保障監所人權 受刑人超時作業可領加班費

2019-12-17 17:37

李豔秋點名民進黨「三男一女」比東廠更可怕

2019-12-17 16:38

立院三讀 加重詐欺、性騷未來可「預防性羈押」

2019-12-17 15:24

追「卡神」金主北市中鏢 北市觀傳局：標案沒有問題

2019-12-17 14:44

台北雙子星今正式簽約 預計115年完工

2019-12-17 14:42

影／藍：楊蕙如疑有影子公司

2019-12-17 14:07

藍學者批小英維持兩岸現狀全面失敗

2019-12-17 14:01

觀光外匯直直落 黃子哲：還在騙選票

2019-12-17 14:01

卡神以影子公司標案？ 屏縣府：一切均符招標程序

2019-12-17 13:33

韓國瑜質疑廖燦昌任一銀董事長 蘇貞昌：用人唯才

2019-12-17 13:30

洛杉磯時報頭版：台灣力抗來自中國假消息

2019-12-17 13:18

被藍營指是卡神三等親 康裕成：只去年委託選舉宣傳

2019-12-17 13:15

綠營民代籲全民參與罷韓遊行 「防栽贓」成另類主軸

2019-12-17 13:02

出席漢翔、洛馬協議書簽署 翻譯卡卡蘇揆臉鐵青

2019-12-17 12:54

邀藍營參加挺韓大遊行 許崑源：身為國民黨員義無反顧

2019-12-17 12:50

宏都拉斯新任駐台大使到任 持續推動台宏邦誼

2019-12-17 12:45

影／追楊蕙如金主 北市議員爆中央與南、北都中標

2019-12-17 12:29

楊蕙如用影子公司標案 藍營：卡神集團拼圖越來越清楚

2019-12-17 12:25

愛情摩天輪被卡？柯文哲：卡是正常 被卡也要想辦法啊

2019-12-17 12:24

影／韓辦追卡神！籲全民下架喬事黨

2019-12-17 12:19

遭韓國瑜指重用慶富案下台合庫董座 蘇貞昌：不要牽拖

2019-12-17 12:19

高市綠議員批柯含金湯匙 籲柯、韓勿把高雄當提款機

2019-12-17 11:56

高市議長辦公室函藍議員參加挺韓大遊行 黃捷：不中立

2019-12-17 10:53

許淑華短褲熱舞超辣 卓榮泰：我看到她的熱情

2019-12-17 10:49

澳洲共諜案外案 蔡正元在澳記者推特留言「騙子」

2019-12-17 10:43

孫大千批陳菊12年給高雄留8爛攤子 才「足失禮」

2019-12-17 08:53

馬英九親揭「芒果乾」痛腳…獨派主徵兵 因這原因秒縮回

2019-12-17 08:00

3基金會附隨組織案 法官聲請釋憲 黨產會擬不提抗告

2019-12-17 00:28

高銀一天完成流程…藍要求立院重啟慶富案調查

2019-12-16 23:55

公銀募款助選？財長沒聽說

2019-12-16 23:55

復刻40年前橋頭事件？ 左翼聯盟「拉布條」諷綠營

2019-12-16 23:05

權力使人腐化 柯文哲呼籲陳菊出面說明

2019-12-16 18:13

黨產條例有違憲疑義 北高行再聲請釋憲

2019-12-16 15:46

被爆協助「卡神」拍反串影片 導演李惠仁告黃士修

2019-12-16 15:44

韓國瑜不該挺波特王？他指遭陸商解約是還蔡英文清白

2019-12-16 13:56

「新竹彌勒佛」競總成立 大學教授站台挺

2019-12-15 13:40
看更多

熱門文章

李豔秋點名民進黨「三男一女」比東廠更可怕

2019-12-17 16:38

馬英九親揭「芒果乾」痛腳…獨派主徵兵 因這原因秒縮回

2019-12-17 08:00

波特王沒變、蔡英文卻變了 網：楊蕙如們還在

2019-12-17 12:16

館長答應韓國瑜發言人直播 時隔1年多可望再同框

2019-12-16 21:44

孫大千批陳菊12年給高雄留8爛攤子 才「足失禮」

2019-12-17 08:53

管碧玲一句高雄人對不起台灣 謝龍介：幫1221大動員

2019-12-17 09:04

最新民調 蔡賴領先韓張38.4% 蔡賴看好度破7成

2019-12-17 11:06

F-16構改23棚廠首曝光 網：帥過捍衛戰士第二波預告

2019-12-17 13:30

楊蕙如用影子公司標案 藍營：卡神集團拼圖越來越清楚

2019-12-17 12:25

波特王「撩總統」掀波 謝震武回顧歷屆大選：主軸都是兩岸問題

2019-12-17 10:46

邀藍營參加挺韓大遊行 許崑源：身為國民黨員義無反顧

2019-12-17 12:50

爭議約詢不只一樁…諷扁劇首案 陳師孟被拔調查權

2019-12-17 00:18

波特王撩蔡英文遭陸方解約 宋楚瑜：不叫總統要叫她什麼？

2019-12-16 21:44

韓國瑜創大選特異案例？網：蔡再次執政將是大災難開始

2019-12-17 15:01

波特王解約中方超霸氣？ 廣告小妹「笑而不語」

2019-12-17 18:00

新聞眼／太上司法院？監察權無限擴張 干涉審判獨立

2019-12-17 00:02

波特王任高雄市觀光代言人 綠曾批不適任

2019-12-17 00:37

「特勤吳彥祖」上馬又下馬 因為韓粉這句話嚇到了

2019-12-16 23:46

台南小智藏頭詩 是捧韓還是諷韓各自解讀

2019-12-17 11:30

林郁方：蔡政府宣稱重視國防 其實軍事投資比馬還少

2019-12-16 23:30

監察權干涉司法權？ 柯文哲：這樣下去是憲政危機

2019-12-17 12:34

沈富雄：韓國瑜蓋牌效應鈍化 韓蔡差約300萬票

2019-12-17 14:11

監察權干預司法權？ 陳師孟約詢判馬無罪法官

2019-12-17 00:14

韓國瑜嗆愛情摩天輪被卡 蘇貞昌：勿提空洞沒內容政策

2019-12-16 21:05

跑攤喬事情還不夠 基隆立委如何選他們幫大家畫重點

2019-12-17 07:47

澳洲共諜案外案 蔡正元在澳記者推特留言「騙子」

2019-12-17 10:43

韓國瑜挺波特王譴責陸商 林濁水：太孬了吧

2019-12-17 08:54

韓國瑜岳父砂石場明將被開挖 小舅李明哲批政治打手

2019-12-17 16:46

蘇貞昌：除美國之外 台灣會成為擁有最多F-16的國家

2019-12-17 19:22

許淑華短褲熱舞超辣 卓榮泰：我看到她的熱情

2019-12-17 10:49

高市議長辦公室函藍議員參加挺韓大遊行 黃捷：不中立

2019-12-17 10:53

挺韓罷韓周六對決！造勢想贏 得先搞定一件事

2019-12-17 08:00

漢翔與洛馬簽署策略聯盟 解密F-16構改線

2019-12-17 10:39

謝龍介看小智藏頭詩 讚有才華：文鬥總比惡鬥好

2019-12-17 16:17

柯文哲轟陳菊負債3千億 高市府：前市長留下的盡力補救

2019-12-17 16:44

不是只有螞蟻雄兵 七大工商團體出面挺韓國瑜

2019-12-17 17:11

「撩總統」被中方解約 波特王凸顯藝人困境

2019-12-16 19:17

搶知識藍選票？高嘉瑜拜會郭台銘 合體郭家軍直播

2019-12-17 11:19

出席漢翔、洛馬協議書簽署 翻譯卡卡蘇揆臉鐵青

2019-12-17 12:54

柯文哲進軍2024？ 蔡壁如：2022卸任後，他會往前走

2019-12-17 10:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top