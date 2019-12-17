立院三讀「商業事件審理法」柯建銘：增加國家競爭力

立法院今三讀通過「商業事件審理法」草案。柯建銘（中）在草案二讀發言時表示，修法是為了要增進國家競爭力，對商業環境做出改變。記者曾學仁／攝影 分享 facebook

立法院今在停會前最後一次開會，國會三讀通過「商業事件審理法」草案，未來將以迅速、妥適、專業處理商業紛爭，協助企業管理運作、提供有效監督機制、落實企業經營者責任等公司治理原則。民進黨團柯建銘表示，本法採二級二審制，增加商業訴訟效率，也增加國家競爭力。

立法院今三讀通過「商業事件審理法」草案。柯建銘在草案二讀發言時表示，修法是為了要增進國家競爭力，對商業環境做出改變。

柯建銘指出，104年商業環境的調查裡，全球189個國家，台灣居然排行第93名，輸給香港、新加坡、馬來西亞，甚至中國大陸，所以在4年前司法院就成立小組，研擬立法。

柯表示，此法特色在於增加訴訟效率，「快」就好，所以採二級二審制，不像三級三審制，可能拖上十幾年；另外，此法採用強制律師辯護（律師強制代理制度），讓不懂法律的當事人一切由律師代理辯護。另外，也引進調查官、專家證人等。

柯建銘指出，「商業事件審理法」草案是本會期最後一個處理的司法改革法案，目的在於提升商業訴訟效率，是非常重要的法案。

據了解，本法目的在於成立專責商業法院，讓審判系統具備專業、迅速、可預測性，及一致性。

而商業案件審理法當中有不少異於一般民事訴訟的規定。例如，參考智財案件審理法，草案中允許在法院內設置商業調查官，輔助法官從事商業問題的判斷、提供專業領域的參考資料；另一方面，也引入專家證人制度，讓訴訟中的兩造可以使用專家證人，在訴訟中提供專業意見。同時，由於審理內容往往具有商業上的重大利益，草案也賦予法官發布秘密保持命令的權限，限制當事人或第三人對外公開審理中的營業祕密。

此外，為了使訴訟程序有效率地進行，若法院覺得適當，可以用遠距方式來進行審理，包括當事人、律師、其他關係人等都不需親自出庭，可以用影音設備來審理；審判書狀也以電子方式取代傳統的紙本進行送達。